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吳怡霈狂血崩　開刀醫生緊急打止血針　肚子發炎懷孕看老天

記者葉文正／台北報導

藝人Leo王、吳怡霈、八弟與董仔今天出席公視台語台《廣告STAR斗》節目記者會，吳怡霈爆料自己日前開刀，因為子宮肌腺症相當嚴重，經常血崩，還要醫生打止血針，平常也要吃鐵劑才不會頭暈，加上節目又很操勞，現在會不會懷孕就要看老天了，已不強求。

▲吳怡霈宇珊LEO王。（圖／葉文正攝）

▲吳怡霈(中)開刀又血崩。（圖／記者葉文正攝）

吳怡霈透露自己罹患子宮肌腺症，「我得一直吃藥補血，後來發現不能忽視自己的身體，常常痛到隔天早上七點要梳化還在痛，導致前一天晚上不知道怎樣才好，要等止痛藥效發作，加上去年六、七月都這樣，肌腺症變得很嚴重，就算沒經期也會痛，外景也沒辦法好好上廁所，最後一次花蓮錄影我就沒去，因為正在開刀，整個大血崩，也要掛急診，月經來時痛到全身發抖，冒冷汗跟吐，還被打止血針，血紅素低到只有七，正常人要十幾二十，常常會很暈。」

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▲吳怡霈宇珊LEO王。（圖／葉文正攝）

▲藝人們為新節目走遍各地。（圖／記者葉文正攝）

吳怡霈說，經紀人要準備各式各樣的鐵劑，不然就會暈倒缺血，「我開刀把肌腺燒掉，住院兩天，開完後肚子會脹很大，肚子超級大，因裡面在發炎，醫生還會復發，勸我趕快去懷孕，但我跟他說，我很暈要不要先讓我想一下，畢竟子宮也要修復一下。」

吳怡霈說，這次是首次完整參加實境節目《廣告STAR斗》，還要自己開車，要去各鄉鎮，原本想說去幫忙職人拍廣告，後來才發現還要售票演出，是前所未有非常辛苦的節目，還要調查市場行情，更舞龍舞獅揮大旗，工作人員達六十人以上，每人有兩機，攝影陣仗以為是金鐘獎。要會的東西很多。體驗售票演出，又重作，節目拍了八個月，從冬天拍到夏天。

吳怡霈也說，錄影時，竟然也有企業家沒給過就直接卡住，等於被洗臉，三個人就很尷尬，搭檔視網膜中暑還吐。

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