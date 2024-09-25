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妹神發威！　張惠妹大巨蛋優先購「10萬人搶2萬張票」40秒沒了！

記者蔡琛儀／台北報導

天后張惠妹（阿妹）即將在12月21、22、28、29、31日於台北大巨蛋連唱五天，締造首位在大巨蛋跨年演唱的華語歌手，上週售票資訊曝光後，歌迷皆摩拳擦掌準備搶票，今天國泰世華CUBE卡友及台灣大哥大會員優先提前購票，總共32500張票全都銷售一空，大展妹神威力。

▲▼張惠妹 。（圖／聲動娛樂提供）

▲張惠妹演唱會卡友專區及台哥大優先搶購皆已銷售一空。（圖／聲動娛樂提供）

其中國泰世華cube專區在今天中午開賣時，更是一口氣吸引超過10萬卡友上線搶2萬張票，結果不到40秒就賣完，讓不少粉絲直呼扼腕。而明天中午12點，張惠妹演唱會門票則是全面在拓元開賣，預計仍有10幾萬張門票可購買。

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身為全球華語女歌手演唱會記錄人，啊妹將帶著她的ASMR顱內風暴於12月班師回朝台北大巨蛋，讓這場始於台北小巨蛋的「aMEI ASMR世界巡迴演唱會」，在歷經兩年，蛻變升級為戶外旗艦版「aMEI ASMR max世界巡迴演唱會」後，重回原點台北，解鎖新落成的台北大巨蛋，成為唱進台北大巨蛋跨年檔的第一人。

而此次演唱盛事將橫跨2024至2025年，斥資超過2億元打造前所未見的巨型舞台，舞台規模預計將比剛結束的上海8萬人體育場更龐大，音響部分更是邀請曾操刀東京巨蛋音響設計的日本團隊負責，張惠妹經紀人陳鎮川表示，阿妹非常非常重視這次的演出，除重新編排曲目、設計環節、沈浸式加強，到大巨蛋版本的紀念商品等，都密集召開會議並親自主持，就是為了將這演出做到極致完美。

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