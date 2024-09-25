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民歌五十卡司公布　萬芳、齊豫、鄭怡都來了...還有超多天后

記者蔡琛儀／台北報導

中華音樂人交流協會將在2025年2月14日情人節連續三天在台北小巨蛋，盛大舉辦『民歌五十演唱會』，三天演出超過50組歌手，其中包括多位民歌天后如齊豫、潘越雲、李麗芬、萬芳、曾淑勤、范怡文、許景淳、馬毓芬、鄭怡、金智娟等，萬芳說：「我們的青春隨著歌聲遠去，也隨著歌聲青壯回來，50，是新的開始，珍惜並且擁抱。」

▲▼民歌五十，萬芳。（圖／中華音樂人交流協會提供）

▲萬芳。（圖／中華音樂人交流協會提供）

潘越雲特別感謝「民歌之母」陶曉清從民歌年代就經常邀約她參與演出。她表示自己搭上了民歌的最後一班列車，而今這班列車已駛過五十年歲月，很榮幸自己一直能參與其中，而她將在2月14日、16日演唱，且會安排不同曲目；出道46年的金曲歌后齊豫則說：「一直認為民歌不是一種曲風，而是一種精神。是華語流行音樂在被強勢文化影響下的一次自我覺醒！」也說：「民歌手沒了…歌還在！歌沒人唱了…但那自覺，早已流淌在如今每一位創作者的作品裡了… 不偉大，但這位置是坐實且無法抹滅了！」

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▲▼民歌五十，潘越雲。（圖／中華音樂人交流協會提供）

▲▼潘越雲、齊豫。（圖／中華音樂人交流協會提供）

▲▼民歌五十，齊豫。（圖／中華音樂人交流協會提供）

曾以歌曲〈魯冰花〉獲金馬獎最佳電影主題曲的曾淑勤覺得校園民歌的魅力，來自於貼近生活，同時也表達最自然真摯的情感，以及帶給大家希望和活力，「多麼幸福，有校園民歌的陪伴成長。又是多麼幸運，校園民歌邁入五十年的時刻，可以和大家一起高聲歡唱。願我們永保年輕的心，珍惜這份情感，和難能可貴的禮物。」鄭怡說自己也曾是歌迷，唱著楊弦的〈迴旋曲〉，後來自己演唱的〈月琴〉成為民歌經典，也被很多人傳唱。她感謝所有的創作者，還有千千萬萬的歌迷，因為有大家，成就了一個不得了的世代，一起寫下了台灣流行音樂史的一頁。

▲▼民歌五十，曾淑勤。（圖／中華音樂人交流協會提供）

▲▼曾淑勤、鄭怡。（圖／中華音樂人交流協會提供）

▲▼民歌五十，鄭怡。（圖／中華音樂人交流協會提供）

「搖滾教母」金智娟猶記國中一年級，在下課等公車時，將放在口袋裡，幾乎人手一本的「弦」拿出來，隨便翻到一曲，眾人便立刻唱和起來．「唱自己的歌」從那刻起始，至今沒有停歇。每個人都有自己的歌要唱，每個人都可以唱自己的歌，一起唱出這時代之歌。演唱會門票26日開賣，詳洽udn售票網、全台ibon」、全家 FamiPort、萊爾富 Life-ET，另有限量三天聯票。

▲▼民歌五十，金智娟。（圖／中華音樂人交流協會提供）

▲金智娟。（圖／中華音樂人交流協會提供）

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