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郭雪芙首度問鼎金鐘視后！行天宮排隊收驚　拜完秒衝彩券行

圖文／CTWANT

郭雪芙近年戲劇作品不斷，演出《華燈初上》、《正義的算法》、《此時此刻》等劇都有不錯的表現，前陣子還到英國遊學3個月，在工作及私生活取得很好的平衡。日前時報周刊CTWANT直擊郭雪芙到行天宮收驚，將壞運清除後，相隔一個禮拜金鐘獎公布入圍名單，她首度問鼎金鐘視后，可說是「有拜有保佑」。

女神愛拜拜1／郭雪芙行天宮排隊收驚　完成儀式衝彩券行試手氣

▲本刊直擊郭雪芙離開她最愛的內湖早午餐店，不知為何突然俏皮吐舌。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

9月4日下午3點47分，郭雪芙和一名穿著綠色上衣的女性離開台北市內湖區的早午餐店，走到附近的停車格取車，上車前郭雪芙不知何故吐出舌頭。4點19分車子停在行天宮附近的停車場，郭雪芙與友人走到行天宮，之後又有2個女性友人來會合。

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女神愛拜拜1／郭雪芙行天宮排隊收驚　完成儀式衝彩券行試手氣

▲綠衣女子開著車，載著郭雪芙來到台北市中山區行天宮附近停車。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

女神愛拜拜1／郭雪芙行天宮排隊收驚　完成儀式衝彩券行試手氣

▲戴著帽子口罩的郭雪芙進入行天宮準備拜拜。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

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▲雖然穿著一身黑看似低調，但郭雪芙玲瓏的身段及「別有『洞』天」的服裝相當吸睛。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

女神愛拜拜1／郭雪芙行天宮排隊收驚　完成儀式衝彩券行試手氣

▲郭雪芙在等待收驚時邊看手機，緊身服裝還露出小肉肉。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

與友人相見後，郭雪芙和她們排隊等待「藍婆婆」幫忙收驚，雖然郭雪芙穿著一身看似低調的黑色緊身衣褲，又戴著帽子口罩，但豐滿的上圍和窈窕的下半身曲線讓她在香客中間仍就相當突出，教人無法不多看兩眼。綠色上衣的女生疑似先去牽車，傍晚5點終於輪到郭雪芙，完成收驚儀式後，她與其中一名女子在附近的彩券行投注試手氣，接著才一起離開。當天負責開車的綠衣女長相與郭雪芙相似，身高略高，似乎是她未曝光的妹妹，去年6月29日也是該女負責開車，載郭雪芙及一名女助理離開文華東方酒店。

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▲郭雪芙與另外兩名友人十分有耐性一起排隊，似乎因天氣太悶而摘下帽子。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

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▲郭雪芙直挺挺站好讓「藍婆婆」幫忙收驚。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

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▲結束收驚儀式後，郭雪芙禮貌道謝。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

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▲收完驚郭雪芙到彩券行投注試手氣。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

雖然不知道郭雪芙去收驚的原因為何，但事業方面絕對是不用擔心，持續有新作品露出的她近期再度與陳柏霖合作，演出何潤東執導的影集《不如海邊吹吹風》，這是她繼《BBS鄉民的正義》、《變身》、《正義的算法》後，第4度與陳柏霖合作，但卻是兩人第一次飾演情侶，是一對歡喜冤家。

女神愛拜拜1／郭雪芙行天宮排隊收驚　完成儀式衝彩券行試手氣

▲郭雪芙與陳柏霖四度合作，演出《不如海邊吹吹風》，過去兩人也曾傳出緋聞。（圖／CJ ENM提供／CTWANT）

其實多年前郭雪芙曾與陳柏霖傳過緋聞，她還哭著打給陳柏霖道歉，陳柏霖則說「沒事啦，明天就會有別人的新聞」，不過兩人的友情並沒有被烏龍緋聞打倒，日前郭雪芙還和另一位緋聞對象、就是她最常光顧的早午餐店老闆Andy，兩人一同包場支持陳柏霖主演的電影《鬼才之道》，可見她與緋聞男友的相處模式都相當大方。

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▲郭雪芙與同樣爆過緋聞的早午餐店老闆Andy包場力挺陳柏霖主演的電影《鬼才之道》。（圖／翻攝自陳柏霖IG／CTWANT）

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