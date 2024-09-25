《角頭》爆演員「拿一份錢做兩份工」！　只簽影集合約卻被剪成電影

▲《角頭-大橋頭》票房亮眼，是今年唯一破億的國片。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

國片《角頭-大橋頭》延續「角頭宇宙」，是一切的開端，讓觀眾一窺最初的故事，此片上映後成績亮眼，已經突破2億新台幣票房，是今年到目前為止唯一破億的國片。不過時報周刊CTWANT接獲爆料，稱部分演員當初只簽了《角頭》影集的合約，沒有另外簽電影的合約，但電影畫面都是由影集剪輯而成，等於是有些演員僅領一份錢卻產出兩部作品，還拚命跑宣傳行程，有些無奈。

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▲本刊接獲爆料，稱有演員僅與《角頭》影集簽約，但影集內容卻被剪成電影。（圖／曼尼娛樂提供）

《角頭》系列電影自從2015年推出第一部作品之後，又陸續有《角頭2：王者再起》、外傳《角頭－浪流連》，再到最新推出的《角頭－大橋頭》，新電影時序回到第一集之前，三大幫派由高捷、王識賢帶領的北館、蔡振南、孫鵬帶領的「頂庄」、太保帶領的「北域」，共同對抗由龍天翔和王陽明、張懷秋領軍，販毒為業的「大橋頭」，四方角頭正式開戰。

▲《角頭》系列電影自2015年後，已經形成「角頭宇宙」。（圖／角頭文創）

但其實《角頭－大橋頭》不算是全新拍攝的作品，而是由還未播出的影集版剪輯而成，影集版預計年底上線，會是比電影更為詳細的內容。不過本刊接獲爆料，稱演員們簽影集的約時，還不知道會多一部電影，因此電影的部分是沒有再簽約的，雖然不需要另外拍攝，但跑宣傳等工作也是相當辛苦，出現了演員領一份錢卻做兩份工的狀況。

▲雖然影集再剪輯成電影能增加曝光度，但似乎也造成演員領一份錢做兩份工的情況。（圖／曼尼娛樂提供）

以首次出現在《角頭》宇宙的施名帥為例，他在片中飾演阿猛，是個剛出獄的混混，為了給弟弟更好的生活，不惜鋌而走險，戲份相當吃重。而同樣是首次加入就有超強戲份的張懷秋，演出王陽明飾演的Michael 身邊最親近的左右手，在片中彷彿瘋魔一般，企圖心百分百，光是眼神就讓人感受到殺氣，火爆程度爆表。反而像是多年來與《角頭》幾乎畫上等號的鄭人碩，這次的戲份極少，宣傳活動也出席得不多，客觀計算若是僅拿了影集的酬勞，在電影中戲份越重感覺越吃虧，雖然多了曝光機會，也能讓觀眾看到他們精湛演技，但畢竟演了要角卻沒有領到相對的片酬，心中若感到不平衡也無可厚非。

▲施名帥（中）在《角頭－大橋頭》戲份吃重。（圖／曼尼娛樂提供）

雖然《角頭》中每個角色都有其舉足輕重的地位，但這兩位首次加入的新成員在電影中的表現相當值得讚許，例如施名帥在一場打鬥戲中腹部被砍成重傷，甚至連腸子都跑出來，這個畫面引發網友熱烈討論，也對阿猛的下場感到唏噓不已。而同樣演出新角色「蠍子哥」的張懷秋，在片中展現陰險狡詐的一面，跟本人溫和的個性相差甚遠，就連好友林俊傑看了都驚豔不已，可見其表現十分亮眼。

關於只簽了《角頭》影集合約，沒有簽電影版合約的說法，本刊詢問在片中戲份較多的懷秋及施名帥，懷秋經紀人表示：「我們知道有要剪成電影版，其他部分因為涉及合約保密不方便透露。」施名帥經紀人則回應：「我們跟所有製作公司簽訂合約，都有保密條款，合作的細節內容不方便對外透露。」《角頭》劇組則在截稿前未做出回應。

▲張懷秋（左）演出的蠍子哥陰險狡詐，與他本人個性差很多。（圖／曼尼娛樂提供）

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