宥勝二審後首發聲！　141字道歉吐心聲：我真的錯了

記者王靖淳／綜合報導

藝人宥勝日前遭指控於2016年時對女性友人伸狼爪，遭依強制猥褻罪起訴，今年5月被判有期徒刑8個月，他因不服而提上訴，今（24）日二審開庭，他在接受媒體訪問時二度鞠躬道歉，稍早更透過臉書發聲寫下141字表示：「我真的錯了。」

▲宥勝今（24）日二審開庭。（圖／記者黃哲民攝）

宥勝在二審開庭後，透過臉書發出道歉聲明，向因他的行為受到傷害的女性、家人以及信任他的朋友表達了誠摯的歉意。他在文中表示，他為自己過去的錯誤行為感到非常抱歉，並承諾將用一個正確的未來，來證明自己的改變和悔改，「我真的錯了。我對不起受傷的女性，也對不起家人與信任我的朋友，真的真的，很對不起。我希望用能更多正確的未來，來展現自己全心的懺悔、認錯與改過。」

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宥勝坦言，對於所有支持和批評他的人，他都表示感謝，並且虛心接受所有的指教，「感謝大家一直以來的支持與譴責，我虛心接受所有指教。」他也強調，關於案件的具體事宜他將不再公開討論，一切將交由司法程序來進行最終裁定。此外，宥勝在文末也提到自己未來的方向，承諾將持續進行深刻的反省，並致力於回饋社會。

【宥勝臉書全文】

我真的錯了。

我對不起受傷的女性，

也對不起家人與信任我的朋友，

真的真的，

很對不起。

我希望用能更多正確的未來，

來展現自己全心的懺悔、認錯與改過。

感謝大家一直以來的支持與譴責，

我虛心接受所有指教。

但案情之事我未來將不會再提起，

一切交由司法做最後裁定。

再次對自己過去的錯誤深深致歉，

我將持續深刻反省，

並回饋社會，永遠悔改。

