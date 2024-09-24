大女兒手拿電子菸惹議！　白家綺露面回應…被哭求放寬門禁時間

記者黃庠棻／台北報導

八點檔女星廖家儀、白家綺合體代言健美飲料，兩位皆為戲劇圈丰采迷人的一線女星，更是多寶媽代表，但也長期為了維持大眾審美所苦，容易水腫的白家綺曾被製作人飆罵「怎麼胖成這樣？怎麼有臉當藝人！」讓她自信心嚴重受創。

▲白家綺、廖家儀代言健美飲品。（圖／十時塑提供）

白家綺說「現在吃一點點也會胖。」她易胖易水腫，每次出國幾天就胖幾公斤，之前和藝人朋友一起去柬埔寨旅遊，回來胖一大圈，她笑說「老公很可憐，是我減肥時的出氣包。」過去拍戲時因為三餐不正常，兩三天才睡覺，所以身體非常不健康，她也因水腫不連戲，被製作人臭罵一頓。

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▲白家綺、廖家儀代言健美飲品。（圖／十時塑提供）

先前白家綺的大女兒因為疑似手拿電子菸的照片登上新聞版面，今（24）日記者會被問及此事，低調表示「身為家長，對於孩子錯誤的行為，都要認真促膝長談」，同時也語重心長地跟女兒解釋，因為媽媽是藝人的關係，她身為星二代，一舉一動難免都會被放大檢視。

▲白家綺大女兒先前因電子菸登上新聞。（圖／翻攝自白家綺臉書）

由於白家綺大女兒目前已滿18歲，也哭著央求她「放寬門禁時間」，甚至還詢問同學們的回家時間，列出「田調」結果，白家綺這才妥協「最大限度能2、3點回家，原則是一定要接電話，不能讓我找不到人。」

▲白家綺被女兒要求延長門禁時間。（圖／翻攝自白家綺臉書）

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