隔空開撕前夫全身都被爆料！　黃廉盈遭控「社團賣精品假貨」

圖文／鏡週刊

黃廉盈（夏黃廉盈）和前夫夏天倫日前不斷在網路上演爆料大會，兩人不斷開撕，甚至連黃去做隆乳、縮陰都被搬上檯面，雖然黃廉盈硬起來告上法院，但一波未平、一波又起。有網友在Threads上控訴黃廉盈和朋友合作的二手拍賣社團，號稱韓貨，賣的卻是劣質淘寶貨，還販售一堆精品會員禮跟VIP小贈品，遭質疑是假貨。

▲拿掉前夫姓氏的黃廉盈近來不但被前夫連環爆料，過去她和朋友合作的二手拍賣社團，也遭質疑賣假貨。（圖／鏡週刊）



近來Threads上因夏天倫的連環爆料引起大量關注，有網友發長文寫道，自己因為多年前追蹤了（夏）黃廉盈粉絲專頁，進而加入了她朋友的拍賣社團，「有一陣子她開始宣傳自己的二手物品都會放在一個叫『二手拍賣會』的臉書社團」「當時滿喜歡她的，所以加入了這個社團，但是這個社團其實沒什麼二手精品在賣，倒是一堆自稱是『品牌會員禮』『VIP小贈品』的東西在兜售，一次都是幾十個以上，貼文底下超多網友加一、加一的喊。」

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▲夏天倫（左）和黃廉盈（右）12年婚姻破局3年後，徹底撕破臉。（圖／翻攝自黃廉盈IG／鏡週刊）

贈品小包 根本假貨

該社團是黃廉盈朋友經營，網友質疑黃的朋友怎麼有辦法收集上百個VIP小禮物兜售？連Jo Malone香水都賣蝦皮價，「但又覺得黃小姐是公眾人物、是貴婦，會放任朋友賣假貨嗎？她平常都出席精品活動，如果自己推薦的社團在賣假貨的話超丟臉的。」「但看了最近的新聞，真心覺得她的朋友就是在賣假貨…」

▲網友在Threads上指稱受到黃廉盈吸引加入二手社團，但覺得裡頭賣的精品小物像是從淘寶淘來的。（圖／翻攝自Threads／鏡週刊）

文章發出後，引來大批曾加入該社團的網友回應，憤怒表示的確買到假貨，「那個VIP贈品小包是假的！當時還以爲是真的，就也跟買了一次，詢問版主（不是黃本人）是真品嗎？版主就一直強調自己賣的是VIP贈品，因為我上網查後說不可能有這種贈品，提出後版主還惱羞成怒，最後大概怕被爆料才又放低身段道歉。」

▲爆料引來其他網友回應，精品贈品有消費門檻才能得到，不可能大量拿到。（圖／翻攝自Threads／鏡週刊）



到貨物品 落差很大

社團還有賣一些服飾和小物，但也有買家不滿表示，「寄來的東西根本就跟照片不一樣，說是韓貨根本就是淘寶貨，當下真的是氣爆了，現在貴婦人設翻車了，果真就是什麼人就會跟什麼人在一起。」

▲黃廉盈（右）和被爆出是假貴婦的Doris（左）私交相當不錯，還曾po出同款泳裝合照。（圖／翻攝自黃廉盈IG／鏡週刊）

有「名媛版大S」稱號的黃廉盈，活躍於時尚圈多年，除了自創服飾品牌，也經常開直播販售二手物品，不過近來夏天倫的爆料讓她好媽媽、名媛人設瞬間崩壞。但對此，黃廉盈除了否認前夫所述皆為不實言論，目前已向士林地檢署控告夏天倫誹謗及恐嚇取財未遂罪。

▲黃廉盈（右）過去經常在社群po出和貴婦團同進同出的友好照片。（圖／翻攝自黃廉盈IG／鏡週刊）

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