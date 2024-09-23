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林萱瑜2年前「切除甲狀腺瘤」！　公開術後照：當了半年肉感妹子

記者王靖淳／綜合報導

女星林萱瑜在2022年10月爆出罹患甲狀腺腫瘤緊急動手術，事後也發文坦言覺得開刀後變醜了，情緒甚至還陷入焦慮，貼文一出，湧入不少網友留言表達關心。她今（23）日難得透過IG發文回顧當時接受手術的經歷，同時也分享1張術後4個月的照片，笑說自己當時當了半年的肉感妹子。

▲▼林萱瑜。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

▲林萱瑜分享術後狀態。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

林萱瑜表示，最近又有人詢問她關於2年前動手術的相關問題，因此她特地翻找了當時的照片，並在發文分享當時的術後狀態。照片中，林萱瑜身穿綠色的比基尼泳裝，獨自一人站在沙灘上，對鏡頭露出甜美的笑容，脖子上仍貼著美容膠布，顯示出手術痕跡尚未完全癒合。

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▲▼林萱瑜。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

▲林萱瑜會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

林萱瑜以輕鬆幽默的口吻描述當時的情況，「照片已經是開完刀4個月時，美容膠布都還在脖子上呢。」她的樂觀態度感染許多網友，不少人紛紛在留言區表達對她的支持和鼓勵。此外，林萱瑜還透露，手術後的一段時間內，她因為無法運動，體重有所增加，甚至自嘲那段時間成了「半年的肉感妹子」。

▲▼林萱瑜。（圖／翻攝自Facebook／Kiki-林萱瑜）

▲林萱瑜曾發文抒發術後心聲。（圖／翻攝自Facebook／Kiki-林萱瑜）

事實上，林萱瑜2年前曾透過臉書發文，分享自己在養身和手術康復過程中的心情及日常生活。她坦言，儘管手術讓她有時會對自己的外觀感到不滿，但她仍選擇以積極的態度面對，並努力讓自己看起來漂亮出門，她相信這能讓自己的心情和身體恢復得更快。林萱瑜透露，即使身體狀況未必理想，但她依然會用心打扮，因為她認為，保持樂觀的心態對身體的康復是有幫助的。

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