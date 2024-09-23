樂天正妹Mika「整隻腳麻掉」冒3症狀！　體況亮燈PO大哭圖：不舒服

記者王靖淳／綜合報導

「樂天女孩」Mika蜜卡登平時會在社群記錄應援日常，同時也不吝嗇與粉絲分享生活，最近她透過Threads發文透露，自己近期面臨不舒服的健康問題，不但經歷了尾椎腰痛，甚至還出現右半邊屁股以及整隻腳都麻掉的症狀，並在文末附上三個大哭的表情符號。為此，貼文曝光後，立即湧入大批網友留言表達關心。

▲Mika是樂天女孩成員。（圖／翻攝自Instagram／lyud_fly）

Mika透露，這種疼痛的感覺並不是第一次出現，她認為或許與過去曾經患過的坐骨神經痛有關，同時也猜測，這可能是多年前曾經經歷過的坐骨神經痛復發。她表示，自己在坐下時感到極為不舒服，幾乎找不到可以緩解痛苦的姿勢。貼文曝光後，除了有網友留言關心她的身體狀況之外，同時也有不少人紛紛建議她，趕快去看醫生做更進一步的檢查。

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▲Mika發文透露自己尾椎腰痛。（圖／翻攝自Threads／lyud_fly）

此外，有網友留言透露，他曾因坐骨神經痛痛到無法下床，走路和坐著都非常困難，後來在同學的幫助下，跑去看了中醫並接受針灸治療。Mika在看了該留言後表示，起初自己只是屁股部分麻木，但後來症狀已蔓延至整條腿，因此懷疑自己可能也是坐骨神經痛。為此，該網友建議Mika盡快尋求醫療幫助，因為若拖延治療，可能會引起更嚴重的肌肉抽筋。