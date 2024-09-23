宋慧喬時裝周美到封神私服「NB鞋」秒售罄　與神秘男子合照身分曝

文／妞新聞

從《藍色生死戀》、《浪漫滿屋》中的「喬妹」、《太陽的後裔》的「姜醫生」，到《黑暗榮耀》中的「文同珢」，出道多年憑藉浪漫愛情教科書爆紅，再一舉蛻變拿下復仇爽劇教科書的「宋慧喬」，再度挑戰不同戲路，與全汝彬（全余贇）聯手主演的靈異驚悚大片《黑修女們》已經在2月開拍，即將變身驅魔修女。

《黑修女們》待機上映ing

喬妹下週抵台行程排滿滿

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲宋慧喬新戲《黑修女們》。（圖／naver）

《黑修女們》是2015年上映的「驅魔電影始祖電影」《黑祭司們》的第二個故事，同時也是宋慧喬繼2014年電影《噗通噗通我的人生》後，睽違9年再度重回大螢幕，預計將在明年上映，不過在看到進化版的「修女宋慧喬」之前，女神可是很忙的，除了本周來台參加美妝品牌的活動，日前更遠在義大利米蘭看秀中。

▲宋慧喬。（圖／IG@kyo1122）

近日宋慧喬已經受到精品大牌FENDI的邀約，前往米蘭出席2025春夏時裝秀，灰色褲裝、長風衣外套、沙漠色洋裝，換上一套套FENDI新品的宋慧喬，兼具個性都會與優雅魅力的詮釋，被全網盛讚：「美到封神。」

私服一雙「黑色跑鞋」被搜爆

全網被搶到缺貨

▲宋慧喬私服照穿NB鞋搶到缺貨。（圖／IG@kyo1122）

▲宋慧喬同款NB鞋。（圖／naver）

秀場外也不忘擠出時間觀光舒壓的宋慧喬，在個人IG也上傳多張私服照，可以看到她穿著簡單的白T、配上黑色長裙入鏡，簡簡單單就很吸睛，腳上的一雙小黑鞋馬上被搜出是來自「New Balance」的Fresh Foam X More v4慢跑鞋，科技加工網眼鞋面加上34mm輕彈超厚鞋底，讓喬妹不只下工還能輕鬆趴趴走，比例也更好了！這雙「喬妹同款」果然光速被秒殺，目前韓國官網呈現售罄狀態，還有大批網友洗版詢問補貨資訊，女神的影響力真的太狂啦！（台灣也沒有這個配色）

私會「神秘男子」？

宋慧喬約會照連發

除了個人照，宋慧喬也曬出多張與好友在義大利的聚會照，除了大家很熟悉的閨蜜、超級名模申賢智之外，還有一位男性友人也親密合照，難道感情狀況有譜了嗎？好的，其實他是與女神長期合作的知名造型師周亨善（주형선），私下多張合影氛圍超愜意美好，期待在本周看到喬妹啦！

【延伸閱讀】

宋慧喬突剪「眉上萌妹子短瀏海」破格大變身！嘟嘴合體秀智，挑戰鬼片的真實原因公開

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！