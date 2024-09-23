曝周思齊引退最牽掛3件事！　吳怡霈現場哭爆：台灣棒球永遠凝聚強大

記者張筱涵／綜合報導

台灣棒球界的巨星周思齊於2024年9月22日舉行引退儀式。身為體育迷的吳怡霈也到場參與，看的過程又哭又笑的：「台灣的棒球，永遠可以凝聚著無比強大的力量，謝謝周思齊，多麽美好的一夜。」

▲吳怡霈到場看周思齊引退儀式。（圖／翻攝自FACEBOOK／吳怡霈(Patty)）



吳怡霈22日前往大巨蛋參與周思齊引退儀式，回想過去曾訪問對方，前不久因為對方出書也有做訪問：「（他的）言語中滿滿、滿滿對基層跟偏鄉棒球的想法，以及他真的在落實棒球扎根，今天他要引退了，說什麼也要買票擠進大巨蛋來看他。」

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不只如此，周思齊當天的幽默和真心叮嚀，讓現場球迷們都又哭又笑的。吳怡霈聽見周思齊勉勵學弟們最後一句「我們好好練球，好嗎」，當場忍不住爆哭，她稱讚周思齊仍舊那麼謙虛，仍舊心心念念學弟們，有趣的是，原本還沉浸在感動的淚水中，聽到周思齊在「兄弟齊心」後接「大家都愛短今」忍不住又笑了出來，場面和樂融融。

▲周思齊。（圖／記者李毓康攝）



【吳怡霈臉書全文】

2024.9.22 值得寫一篇，為了周思齊。

周思齊的引退儀式，我看了又哭又笑。

「我拿到球很開心，以為是要給我簽」

「結果球迷說，幫我拿給恰恰好嗎」

「如果以後在牌桌上看到小兄弟，拜託不要拍照，叫他們回去練球」

勉勵學弟們的最後一句話說

「我們好好練球，好嗎」

我整個哭爆！！

周思齊，是我在緯來時期，常在球場訪問的球員，打球時非常認真，訪問時木訥靦腆。前不久他出了書來我電台訪問，言語中滿滿、滿滿對基層跟偏鄉棒球的想法，以及他真的在落實棒球扎根，今天他要引退了，說什麼也要買票擠進大巨蛋來看他。

感動萬分，淚光閃閃，周思齊更會講話了，但他依舊謙虛，依舊心心念念學弟們。台灣的棒球，永遠可以凝聚著無比強大的力量，謝謝周思齊，多麽美好的一夜。

還有讓我哭完又笑噴的那句

「兄弟齊心，阿坤下一句是什麼」

「大家都愛短今」

什麼啦