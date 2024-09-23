《我的幸福婚約》第2季要來了！　94秒新預告搶先看…開播時間曝

記者陳芊秀／綜合報導

日本人氣動畫《我的幸福婚約》23日宣布第2季（期）將於2025年1月開播。動畫改編自顎木亞玖彌創作的輕小說，同時改編成動畫、真人電影，動畫2023年在Netflix上線時，衝上全球非英語節目熱門榜，也是日本收視冠軍。

▲《我的幸福婚約》第2季將於2025年1月期間播出。（圖／翻攝自X）

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日本動漫風靡全世界，近年《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》、《間諜家家酒》、《葬送的芙莉蓮》皆因上線國際串流平台而掀起熱潮，其中《我的幸福婚約》是少數以奇幻愛情故事題材走紅。《我的幸福婚約》以模仿大正、明治的架空時代為背景，描述女主角齋森美世出身異能家族，卻沒有異能，母親早逝後受到後母虐待，被安排策略婚姻，與久堂清霞締結婚約，更因此被趕出家門，從此命運出現變化。

第一季劇情中，美世來到軍人出身的久堂清霞家，雖然自從受虐造成性格自卑、身體虛弱，在清霞憐惜保護下，逐漸變得健康開朗。就在兩人情投意合之際，又遭繼母、繼妹施虐囚禁，未婚夫清霞不惜運用異能之力，火燒齋森家救人，接著又發現美世身懷罕見異能「夢見之力」，為了守護心愛的人，清霞奮力一戰，兩人終於得以相守。

▲《我的幸福婚約》清霞火燒齋森家救出美世，堪稱經典名場面。（圖／翻攝自X）

第二季還有新登場的角色加入，包括清霞的爸媽久堂正清、井上喜久子，以及異能祖師甘水直等，而美世的血緣身世，身上有著薄刃家族的神秘能力，將會再掀起一場爭戰。《我的幸福婚約》官方一口氣公開94秒新預告、開播時間、第二季視覺海報，讓粉絲直呼「等好久啦」、「好期待」、「沒有看原作一直在等」、「美麗的畫風」、「比想像中還快來」、「真的太期待後續了！」

▲《我的幸福婚約》第二季清霞的爸媽登場。（圖／翻攝自X）