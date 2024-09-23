閔熙珍「有信心每次回歸驚艷大家」：已經畫完NewJeans 7年藍圖！

記者吳睿慈／綜合報導

南韓金牌製作人閔熙珍日前遭到HYBE卸職，她帶著團體NewJeans出面直播盼望力挽狂瀾，讓HYBE恢復她的職權，但至今無消無息。近日，她接受了日本電視頻道《WOWOW》專訪，坦言已經規劃好NewJeans的7年藍圖，不想讓團員失望，一席話再度引起熱議。

▲NewJeans製作人閔熙珍與HYBE紛爭還沒結束。（圖／翻攝自NewJeans IG）



閔熙珍在訪談裡聊及創團理念等等，她承認「已經畫完NewJeans未來7年的藍圖，每年都像是一步一腳印蓋印章搜集（成就）的心情，如果按照計畫執行，我有信心可以透過每年的專輯回歸嚇到大家。」不過，她深知正在與HYBE抗爭，坦言「現在我只想要在到達目標以前，好好地安全地順利到達目標。」

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▲▼閔熙珍坦言已經規劃完NewJeans的7年藍圖，有信心每次都驚艷大家，但現在只想好好先度過現在的狀況。（圖／翻攝自NewJeans IG）



她所計畫的藍圖，也曾經與NewJeans聊過，成員們懷抱著夢想目標，這段時間熬過一個個關卡，她也表示，「不想讓藍圖對於成員來說只是希望的折磨，不想讓她們失望，希望我們一起討論的事情能實現。」這段訪談掀起熱議。

閔熙珍與HYBE的紛爭各界都在關注，日前防彈柾國在IG帳號寫下「Artists are not guilty（藝人是無罪的）」，並附上五顆藍色、粉色、黃色、綠色和紫色的愛心，以及一個加油的符號。接著，他又再寫道：「Don't use them（不要利用他們）。」被聯想是在為NewJeans加油打氣。粉絲也希望這場紛爭盡快落幕。