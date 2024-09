閔熙珍「有信心每次回歸驚艷大家」：已經畫完NewJeans 7年藍圖！

記者吳睿慈/綜合報導

南韓金牌製作人閔熙珍日前遭到HYBE卸職,她帶著團體NewJeans出面直播盼望力挽狂瀾,讓HYBE恢復她的職權,但至今無消無息。近日,她接受了日本電視頻道《WOWOW》專訪,坦言已經規劃好NewJeans的7年藍圖,不想讓團員失望,一席話再度引起熱議。

▲NewJeans製作人閔熙珍與HYBE紛爭還沒結束。(圖/翻攝自NewJeans IG)



閔熙珍在訪談裡聊及創團理念等等,她承認「已經畫完NewJeans未來7年的藍圖,每年都像是一步一腳印蓋印章搜集(成就)的心情,如果按照計畫執行,我有信心可以透過每年的專輯回歸嚇到大家。」不過,她深知正在與HYBE抗爭,坦言「現在我只想要在到達目標以前,好好地安全地順利到達目標。」

▲▼閔熙珍坦言已經規劃完NewJeans的7年藍圖,有信心每次都驚艷大家,但現在只想好好先度過現在的狀況。(圖/翻攝自NewJeans IG)



她所計畫的藍圖,也曾經與NewJeans聊過,成員們懷抱著夢想目標,這段時間熬過一個個關卡,她也表示,「不想讓藍圖對於成員來說只是希望的折磨,不想讓她們失望,希望我們一起討論的事情能實現。」這段訪談掀起熱議。

閔熙珍與HYBE的紛爭各界都在關注,日前防彈柾國在IG帳號寫下「Artists are not guilty(藝人是無罪的)」,並附上五顆藍色、粉色、黃色、綠色和紫色的愛心,以及一個加油的符號。接著,他又再寫道:「Don't use them(不要利用他們)。」被聯想是在為NewJeans加油打氣。粉絲也希望這場紛爭盡快落幕。