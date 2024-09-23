G.NA賣淫退出歌壇　消失8年「突PO詭異近況照」韓網嚇瘋：怕她做傻事

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「9頭身」女歌手G.NA（崔智娜） 2016年捲入賣淫疑雲，她雖否認性交易，但仍被法官判罰罰金韓幣200萬，醜聞纏身同時間又與經紀公司Cube解約，讓她陷入生涯低潮，消失在演藝圈。她近幾年來幾乎引退，但偶爾會透過社群網站更新狀態，23日卻突然貼出詭異的近況照，令網友擔心她的狀態，希望業內好友多多關心她。

▲G.NA於2016年涉嫌賣淫，後來退出歌壇。（圖／翻攝自G.NA IG）



G.NA於2016年被爆賣淫，她與一名在美國經營公司的A男曾發生3次性關係，每次收取韓幣1500萬元（約台幣37.5萬元），遭指涉嫌性交易，她當時辯解「是抱著好感正在交往的狀態」，但法官不信她的證詞，最終判罰罰金韓幣200萬（約台幣5萬元），自此消失於演藝圈中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲G.NA於23日突PO出詭異近況照，並寫下「再見世界」，韓網嚇瘋。（圖／翻攝自G.NA IG）



消失將近8年時間，G.NA斷斷續續會透過IG更新近況，怎料，23日的發文卻嚇壞網友，她突然貼出數張披頭散髮、臉色憔悴的自拍照，並寫下「Goodbye, world（再見，世界）」，沒多久這幾張照片遭到刪除，但已經引起各界關注。

G.NA看起來狀態不佳，令網友非常擔心，她的近況登上論壇熱搜，粉絲紛紛留言「感覺要報警了，看起來她會做出傻事」、「還好啦」、「還有愛妳的粉絲」，相關報導引起關注。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995