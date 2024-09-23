賈靜雯19歲大女兒「撐爆襯衫」超兇！梧桐妹一蹲下…黑絲美腿全看光

記者潘慧中／綜合報導

星二代梧桐妹（Angel）是賈靜雯、修杰楷的大女兒，2023年飛去美國讀書的期間，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她23日便在社群網站上傳cos女高校生的照片，火辣程度破表！

▲梧桐妹的好身材快撐爆襯衫。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）



照片中，可以看到梧桐妹放下一頭及腰長髮，化上精緻妝容，宛如真人版洋娃娃。她身穿短袖白襯衫，搭配藍色格紋百褶裙和透膚黑絲襪，清純中帶點性感的模樣，令人眼睛為之一亮。

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▲▼梧桐妹cos女高中生。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）



格外引起討論的是，當梧桐妹蹲下來和貓咪玩耍的時候，一個轉身的動作，讓襯衫鈕釦之間出現多個縫隙，似乎快撐破、包不住的視覺效果，吸引大批粉絲留言直誇：「長大更美了！」

事實上，梧桐妹打扮得越來越有女人味以來，周遭親友的反應都相當幽默，比方說穿著網襪入鏡時，舅舅衛斯理便現身留言區搞笑地說：「絲襪破成這樣還穿舅舅看了好心疼，等妳回來舅舅帶妳去買新的哦～。」

▲▼梧桐妹近年打扮得越來越有女人味。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）



賈靜雯也曾表示畢竟大家都年輕過，當了父母後就知道「心臟要夠強大」。相較之下，她透露修杰楷管得更多、宛如教官一樣，原因是她容易心軟，有一部分育兒的問題交由老公管教比較適合。