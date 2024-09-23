記者吳睿慈／台北報導

日本AV女優藤森里穂擁有性感的搶眼外貌被封為「人間榨汁機」，這次為JKF拍攝9月號雜誌，應景地為中秋節扮成天上嫦娥，大方露出南半球，性感裝扮讓人血脈賁張。而聊起3月推出的新作，一共10位女優共演，她直呼受益良多賺到了！

▲藤森里穂南半球全露。（圖／JKF提供）



藤森里穂出道多年，從上司到教師等角色，皆能精湛詮釋，而其中「痴女」的形象，讓影迷留下深刻印象。她透露收到很多粉絲的反饋，但除了痴女外，更喜歡看見自己本色演出：「雖然對痴女的劇情比較能入戲，但不少粉絲也跟我說到，很喜歡看我展現自我個性的演出，所以我也期待在未來能多扮演自由發揮的角色，希望可以讓更多人喜歡上我的作品。」

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▲▼AV女優藤森里穂扮成最辣嫦娥。（圖／JKF提供）



迄今拍攝過許多作品，藤森里穂分享「單人」與「共演」的差異：「如果要選，我還是喜歡單人的演出，因為假如多一個演員的話，其實就得多一份注意力在她身上。」但對於參與「共演」的力作，仍舊會讓藤森里穂興奮不已，提到2024年3月上架的10人共演大作，她直言：「演出這部我真的賺到！真的收穫滿滿，一次看到了9位人氣女優的精彩演出。」

▲AV女優藤森里穂展現苗條身材。（圖／JKF提供）



日前來台參加「TRE台北國際成人展」，藤森里穂說：「能來台灣參與活動，以及參與到TRE台北國際成人展這樣子的盛會，我打從心底的感到開心以及興奮，所以很感謝每一位支持日本成人影業的群眾，不只是喜歡著我，也喜歡著日本的AV女優。」