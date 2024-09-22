陳喬恩親友面前放閃！　「伴郎鄭元暢帥翻」婚禮現場高清照來了

記者黃庠棻／台北報導

女星陳喬恩2022年與馬來西亞富二代Alan（曾偉昌）登記結婚，2年後選擇在交往5周年的今天，在馬來西亞的蘭卡威補辦婚禮，在演藝圈有好人緣的她邀來七朵花團員擔任伴娘，好友明道、鄭元暢擔任伴郎，稍早婚禮現場包含新人加上伴郎伴娘團照也隨之曝光。

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▲陳喬恩婚禮現場曝光。（圖／陳喬恩經紀人提供）

此次婚禮的伴娘團由陳喬恩相識 20 多年的好友七朵花成員趙小僑、饅頭（邱緯芬）、賴薇如、小絜（屈尹絜）擔任；伴郎則是邀請了明道和鄭元暢。可愛的花童則是由明道的兒子擔任。身為明道二十多年、合作無數次的螢光幕好友，陳喬恩開心表示「這真是有趣的緣分。」

▲陳喬恩婚禮現場曝光。（圖／陳喬恩經紀人提供）

不僅如此，陳喬恩婚禮高清現場照也在稍早透過經紀人公開，夫妻倆先是站在白、橘黃色系的鮮花拱門前拍照，小倆口大方在親友面前放閃，再跟著伴郎伴娘團一字排開，每一位都保養得宜，加上夫妻倆包下整個飯店，也讓每一組各自在電梯、走廊、草地上拍了一系列時尚照，看得出所有親友都在婚禮上玩得很盡興。

▲陳喬恩婚禮現場曝光。（圖／陳喬恩經紀人提供）

據了解，陳喬恩和老公Alan包下了整個酒店，每位被邀請的嘉賓，都會配戴女方親自設計的向日葵手環才能進場，酒店方也將全天候進行嚴密保安工作，足見兩位新人對於婚禮的慎重與出席嘉賓們的保護。

▲陳喬恩婚禮現場曝光。（圖／陳喬恩經紀人提供）