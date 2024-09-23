唐綺陽運勢／雙子「感情易起爭執」天蠍天秤桃花旺！處女小心過勞

文／唐綺陽

【唐綺陽星座運勢週報9/23-9/29】

星象影響：太陽進天秤、木星停滯、金星進天蠍、水星進天秤

過完秋分節氣，本週太陽進天秤。木星停滯中，政治話題熱度高，易有人際紛爭，如何選邊結盟令人深思。金星進天蠍，天蠍座的優點易被看見，想要窺探他人情感深層秘密，小心揭開過程引發不適。週四水星進天秤，天秤能量更加強，思維邏輯偏理性，大眾關心政治、婚姻、合作等議題，會做出務實判斷。

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▲唐綺陽。（圖／大慕影藝提供）



12星座個別運勢：

牡羊：工作繁重傷神需注意健康；感情易看見缺點

雙子：工作舟車勞頓忙於奔波；感情易起爭執當心口不擇言

獅子：工作上易與熟悉夥伴鬧不合；感情中建議提高警覺

處女：工作當心過勞跡象；感情付出過多易被使喚

金牛：接觸年輕新奇想法能碰撞火花；感情注意失言情況

天蠍：機會多但需謹慎評估考量；桃花運旺要相信直覺

射手：職場當心別有企圖者；感情易與年上對象較合拍

雙魚：易有難以推拖的人情世故；感情相處有家人般感覺

巨蟹：工作上斷捨離後更清爽；感情會出現真情實意對象

天秤：工作運佳、獲幫助和喜愛；感情雖無趣仍桃花旺

魔羯：工作建議以柔克剛來推進；感情亦是以退為進

水瓶：事業運好，把握優質合夥機會；桃花對象差強人意