中國4大花旦、4小花旦名單出爐！　于正點「唯一頂流女神」獲一致認同

記者劉宛欣／綜合報導

中國知名製作人于正曾打造出《延禧攻略》、《墨雨雲間》等超人氣古裝劇，他相當活躍於社群平台，樂於與粉絲進行直接交流，分享自己對業界動態的看法。最近，于正在回答粉絲關於當前中國演藝圈中的頂流和花旦問題時，明確表達了自己的觀點，他認為迪麗熱巴是毫無疑問的頂流，而楊紫、趙露思、虞書欣和白鹿則是當紅的四大花旦。

▲迪麗熱巴。（圖／翻攝自各工作室微博）

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▲趙露思、楊紫、虞書欣、白鹿。（圖／翻攝自各工作室微博）

于正對迪麗熱巴的評價相當高，他指出迪麗熱巴不僅在影視圈有卓越的表現，她的國際影響力也十分顯著。迪麗熱巴不僅是多部高收視影視作品的主演，也是多個國際品牌的代言人，時尚感和商業價值被業界廣泛認可。此外，于正除了點出頂流與四大花旦，提到了新生代四小花旦為周也、田䂀薇、張靖儀、王楚然，非常看好4人未來的發展。

▲周也、田䂀薇、張靖儀、王楚然。（圖／翻攝自各工作室微博）

于正的觀點在微博引起了熱烈討論，不少網友對於他將迪麗熱巴評為當前的頂流女星表示認同，認為她的全球知名度和專業能力，的確在目前中國女演員中居於首位。此外，對於于正未將楊紫列入頂流位置，則是引起部分楊紫粉絲的不滿，粉絲認為楊紫的影視作品和公眾形象同樣值得高度評價。