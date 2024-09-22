YTR眾量級Andy認「一切是最好的安排」！　爆分手首發聲：過去早就不存在

記者王靖淳／綜合報導

情侶YouTuber「眾量級」由Andy、家寧組成，不過最近Andy宣布重啟個人頻道，同時也發布一支影片，內容是他重回與家寧過往一起拍片的小套房，不過卻被眼尖的網友發現，裡面已看不見女方的私人用品，讓分手傳聞再度甚囂塵上。為此，Andy今（22）日透過社群發聲，有感而發表示：「過去，早就不存在了。現在，一切都是最好的安排。」貼文曝光，再度掀起討論。

▲眾量級由Andy、家寧組成。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）

Andy在文中表示，不論是新觀眾還是老觀眾的留言，包括祝賀與鼓勵的話語，他都一一看過並感受到深深的感動，同時也承諾，自己會在空檔時回覆網友們的留言。Andy回顧他在台北工作的初期，提到影片中的房間不僅是他事業的起點，也是他人生的重要轉變地，同時也坦言，自己和大家一樣，會經歷情緒的起伏和生活的高低，並相信這些都是成長的一部分。

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▲Andy、家寧的感情動向受到外界關注。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）

Andy自嘲是個接地氣的人，沒有多大改變，只是從一個男孩成長為男人，他坦言在過程中不可避免會經歷一些波折。他還分享1句存在手機封面上看到的話，以此鼓勵自己及粉絲：「過去，早就不存在了。未來，根本還沒發生。現在，一切都是最好的安排。開始跟結果並不重要，重要的是享受過程。」最後，Andy不忘提醒粉絲去訂閱他的個人頻道「Andy老師」，藉此與粉絲們分享個人的生活點滴。

▲Andy、家寧最近爆出分手。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）

事實上，Andy在宣布重啟個人頻道的同時，還發布了一支影片，他在影片中沉重說道「現在一切歸零重新來過」、「謝謝生命出現過的每個人」，甚至還在資訊欄表示：「時間會給你們答案的。」如今在社群發聲，再度引發外界揣測他與家寧分手的可能性，更有不少網友留言問他「家寧怎麼不見了？」、「家寧到底在哪裡？」，不過也有另派網友留言安慰及祝福Andy，「加油」、「你很棒」、「不管怎麼樣都支持你」，掀起不小討論。