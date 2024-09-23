周思齊引退為何說「大家都愛短今」？本尊哭了被釣出：沒想到被記住

記者潘慧中／綜合報導

中信兄弟「周董」周思齊22日舉行引退儀式，致詞內容感性又不失風趣，尤其是提到「兄弟齊心，大家都愛短今」時，立刻掀起全場歡呼聲。本尊短今事後附上掉淚的表情符號，在社群網站回應：「沒想到在周思齊的引退賽，被周董記住。」

▲▼周思齊脫口「兄弟齊心，大家都愛短今」時，短今比愛心回應。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）



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短今透露，周思齊結束引退儀式後還有出席記者會，被問到脫口「兄弟齊心，我愛短今」的原因時，周董才分享當年象圈圈的故事，「由大學長思齊、志豪發想的，比賽開始前凝聚向心力的小儀式。」

不只這樣，當得知周思齊還說「如果短今退休了，請大家繼續愛她」，短今坦言真的再也忍不住眼淚，「怎麼能不愛他？」謝謝偶像出現在她的青春裡，「謝謝你陪我們走過這段旅程，你辛苦了。」

▲▼短今很崇拜周思齊。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）



值得一提的是，有網友挖出了當年象圈圈的片段，林明杰2020年在比賽前勉勵大家一起拚盡全力，一圓總冠軍的夢，接著話鋒一轉提到，每個人都穿著兄弟的衣服，因此「兄弟齊心，下一句大家都知道嘛，所以阿坤下一句是什麼」，江坤宇沒想太多就回答「其利斷金」，結果他馬上幽默糾正，「錯！是我愛短今！」自此成為象迷才會懂的笑話。

短今IG全文：

沒想到在周思齊的引退賽，被周董記住

引退儀式後的記者會，有記者提出為什麼周董會說「兄弟齊心，我愛短今」

周董才分享當年象圈圈的故事

由大學長思齊、志豪發想的

比賽開始前凝聚向心力的小儀式

並且周董說：「如果短今退休了，請大家繼續愛她」

眼淚真的忍不住

你怎麼能不愛他

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今天不是結束、不是離開

而是傳承的開始

謝謝你，周董

我的青春裡伴隨了歡笑與淚水

謝謝你陪我們走過這段旅程

你辛苦了