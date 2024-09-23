正妹主播爆集體陪睡！小楊哥正宮1招被讚：霹靂手段　小三懷孕下場慘

記者田暐瑋／綜合報導

大陸知名網紅「瘋狂小楊哥」粉絲人數破億，擁有超高人氣，近日卻陷入私生活醜聞，被指控偷吃旗下女主播沫沫，正宮因而設局將小三送入監獄，至今都出不來，對此，名嘴許聖梅大讚正宮這一系列的操作相當高明。

▲小楊哥劈腿沫沫。（圖／翻攝自微博）



許聖梅在《危機女王》中談到小楊哥劈腿還讓小三懷孕一事，對於小三開口要求支付分手費，正宮偷錄音反咬小三詐財，大讚正宮的處理方式，認為這個手段冷靜又有效，正宮可說是全身而退，不只教訓了小三，也讓自己免於外界負面輿論，「必須去選擇對自己傷害最小的，因為把小三抓去關是傷害最小的，大家會覺得正宮霹靂手段，厲害。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲許聖梅大讚小楊哥正宮的處理手段。（圖／翻攝自YouTube／中天電視）



沫沫目前被關押，前老闆坦言小楊哥一夥人不會給她活路走，「三隻羊（指小楊哥公司）根本就沒有想出放出沫沫，他想把沫沫關死在牢裡，為什麼？因為沫沫出來真相就瞞不住了對嗎，他們一定會想盡辦法把沫沫關死。」但前老闆也表示已經找來有豐富經驗的律師處理此案，還是有很大可能成功救到人。

不只如此，微博上瘋傳一段小楊哥公司董事「盧文慶」酒醉後的錄音檔，自爆叫過旗下當紅女主播七老板、卓仕琳等人陪睡，七老板更是小楊哥4大徒弟之一，引發外界譁然。對此，七老板事後發聲表明已向警方報案，堅稱錄音是AI合成假造，卓仕琳則情緒激動表示錄音檔是假的，否則就會退出直播圈，大楊嫂也代表三隻羊公司發聲，也否認該音檔的男聲是盧文慶的聲音。

▲七老板捲入風波。（圖／翻攝自微博）



