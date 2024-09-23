小楊哥拍片女網紅「傳出女子不雅叫聲」！關鍵影片瘋傳　她急發聲

記者田暐瑋／綜合報導

大陸帶貨天王「瘋狂小楊哥」近期被爆劈腿並讓旗下女主播「沫沫」（徐子昕）懷孕引發議論，接著又瘋傳徒弟七老板陪睡公司高層，甚至有錄音檔流出。23日又有新爆料直指三隻羊旗下女主播喬妹和小楊哥的影片中，背景傳來疑似女子的不雅聲，再度掀起討論。

▲小楊哥合體旗下女主播影片登熱搜。（圖／翻攝自微博）



三隻羊旗下女主播喬妹外型亮麗，過去多次和小楊哥合體直播，微博23日有消息傳出兩人之前的影片中，背景可隱約聽見有女子的「不雅叫聲」，雖然只有短短幾秒，但已引起討論，對此，喬妹事後也緊急發聲澄清，解釋是師娘在玩電玩黑悟空的聲音，為了證明真相，更表示不會刪除影片。

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▲小楊哥合體旗下女主播影片登熱搜。（圖／翻攝自微博）



此外，對於爆料指小楊哥徒弟七老板和公司董事盧文慶有不倫關係，七老板23日曬出報案單表示：「近日網上流傳涉及到本人的謠言，屬於捏造事實，惡意詆毀。這嚴重幹擾了我的正常生活與工作，嚴重侵害了我的權益。對此，我在九月二十日當晚就報警了，公安機關將依法處理。我相信公安機關，也相信法律，會還我一個公道。」

▲七老板報案。（圖／翻攝自微博）



不只七老板，同樣被指陪睡的直播主卓仕琳同樣公開報案單表示：「這個事情越傳越離譜，甚至說我報假警。我會用法律武器捍衛到底，立案已經成功，警方還在調查，具體什麼時候結這個案子，結果拿到我會立馬發出。」而大楊哥的老婆也強硬反擊爆料者：「三人成虎，五人成章，眾口鑠金，積銷毀骨。」