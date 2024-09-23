澎恰恰宣布接拍新戲「是唯一台灣人」！　拜拜求轉運：給大家看到歡樂的我

記者孟育民／台北報導

已開播13年的三立台灣台《超級夜總會》是全台最大、最接地氣、歷史最悠久的戶外節目，而睽違10年之久後，又再度入圍金鐘獎節目類「入圍綜藝節目主持人獎」，苗可麗又同時入圍戲劇類金鐘《迷你劇集女配角（愛愛內含光）》，可謂雙喜臨門，今（23日）特舉辦入圍茶敘，許效舜與苗可麗親自出席，人在廈門的澎恰恰也海外連線，透露近期除了做直播，還接拍大陸劇，是大製作，只有他一位台灣演員參與演出，努力工作還債。

▲《超級夜總會》入圍金鐘獎，澎恰恰海外連線。（圖／三立提供）

澎恰恰今年4月初到廈門做抖音，直播賣手寫的毛筆字，平均一幅可以賣到300元人民幣（大約1344台幣），他說目前已經適應新環境，「直播最短4個鐘頭，最長播到6小時09分，身體在工作上面是沒有時間的問題，可以穿越時空。」而他每個禮拜都會回台錄製節目，兩地奔波賺錢，幾乎沒什麼睡眠時間，苗可麗爆料：「上次直播開會，澎哥還睡著。」問到債無問題，澎恰恰則巧妙回應：「關於數字都聽不太到！」

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▲許效舜、苗可麗分享入圍感言。（圖／三立提供）

許效舜先前才帶澎恰恰去廟中拜拜轉運，許效舜還原當時情況：「其實我可以感受到澎哥那天的感覺，剛好路過一個廟，去到那邊特別感動，我要很用力幫師父求一個未來的財運，我一跪下，澎哥也跪下，我們不是跪其他錯誤的東西。」澎恰恰坦言當下的心情就是希望趕快轉運，「我這個人比較注重工作心情，希望能夠轉換我的心情，專心做節目給大家看到歡樂的澎恰恰，而不是愁眉苦臉的澎恰恰。」

▲許效舜帶澎恰恰拜拜，。（圖／三立提供）

苗可麗被問到是否有行動陪伴澎恰恰？她表示自己沒有特別說過什麼加油的話，「我看著他很努力在解決這些事情，很認真的在工作，有時候看他很累很心疼，在台下，能感受他的壓力，他上台就另外一個人。」許效舜也希望師父澎恰恰能先把健康先顧好，有健康才有後續。