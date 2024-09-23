明道曬帥兒正面照：提早4年給陳喬恩生的花童　婚禮撒花畫面萌翻

記者黃庠棻／台北報導

女星陳喬恩2022年與馬來西亞富二代Alan（曾偉昌）登記結婚，2年後選擇在交往5周年的22日，在馬來西亞的蘭卡威補辦婚禮，在演藝圈有好人緣的她邀來七朵花團員擔任伴娘，好友明道、鄭元暢擔任伴郎，其中明道的兒子還特地擔任花童，現場照片曝光後引起熱議。

▲陳喬恩22日舉辦婚禮。（圖／陳喬恩經紀人提供）

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明道跟陳喬恩認識20幾年，合作過多部經典偶像劇，包含《王子變青蛙》、《櫻野三加一》。在陳喬恩的婚禮上，明道不只跟趙小僑一起擔任伴郎伴娘，也讓自己的4歲帥兒當好友的花童，他在抖音平台上曬出婚禮當天的影片，並配文「提早四年給喬恩生的花童，希望她滿意」。

▲明道兒子擔任陳喬恩婚禮花童。（圖／翻攝自明道抖音）

而明道為了好友陳喬恩，除了「出借」兒子當花童之外，還大方曬出兒子穿著淺藍色西裝走在入場花道上，可愛地對著賓客撒花的畫面，且4歲兒子面對大批親友絲毫不怯場，讓網友看了直呼「兒子小小年紀就這麼沉穩，未來肯定出息」。

▲明道兒子擔任陳喬恩婚禮花童。（圖／翻攝自明道抖音）

此外，明道的兒子因為擔任花童，也跟陳喬恩與Alan留下了許多合照，可愛又溫馨的畫面讓親友們紛紛爭相拍照，畫面也感動了許多粉絲，直呼「被感動哭了」、「陳喬恩終於找到自己的另一半」，引起熱議。

▲陳喬恩婚禮氣氛相當溫馨。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）