蔡阿嘎曬合照「祝福周思齊引退」！　私下真實互動全說了

記者王靖淳／綜合報導

中信兄弟隊長周思齊的引退賽今（22）日於台北大巨蛋登場，再度吸引4萬人進場，賽後他與球迷合照，過程中還一度激動落淚。為此，YouTuber蔡阿嘎也在社群發文，並附上與周思齊的7張合照，除了透露對方私下為人超溫暖之外，同時也感性祝福對方引退快樂。

▲蔡阿嘎分享與周思齊的合照。（圖／翻攝自Instagram／yga0721）

蔡阿嘎透過回顧與周思齊合作的點滴，來向這位棒球明星致敬，他認為周思齊對台灣棒球界的貢獻，不只是在球場上帶領球隊和球迷度過難關，更在場下積極參與社會公益，「球場上的風骨不用多說，帶球迷們挺過一個又一個艱難的時期；球場下每次的見面，也是我們成立好里家社福協會的榜樣借鏡！」

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▲蔡阿嘎發文祝福周思齊引退。（圖／翻攝自Instagram／yga0721）

蔡阿嘎表示，周思齊在各種活動中，如影片拍攝、開球後台和球芽獎學金頒獎典禮上，總是展現出他的溫暖和關懷，對於台灣的小球員們尤其照顧有加。蔡阿嘎特別感謝周思齊為台灣社會和棒球運動帶來的正面影響，並表達對他的深切敬愛和感激之情，「謝謝周董添加了我們青春精彩的20年，中華職棒最倔強的選球王周思齊，愛你喔。」

▲ 周思齊引退賽，周思齊賽後與球迷合照，過程中激動落淚。（圖／記者李毓康攝）