李雅英今年「台灣最後一場應援」泡湯！粉絲冒雨等　她感動：快掉淚

記者劉宛欣／綜合報導

南韓啦啦隊員李雅英今年加入成為富邦「Fubon Angels」一員，憑藉親切微笑和完美體態，贏得了眾多球迷的喜愛。然而，近日連續的降雨導致球賽延期，意味著她今年的應援活動提前結束。原定於9月21日和22日在新莊棒球場舉行的比賽，因場地雨勢過大而被迫延後，這讓許多期待看她最後一舞的球迷感到可惜。

▲李雅英今年在台灣的應援，已全部結束。（圖／翻攝自李雅英Instagram）

事實上，李雅英21日就曾透過Instagram發文，祈求今日能有好天氣，讓比賽順利進行，可惜天不從人願，依然是大雨綿綿的天氣，雖然沒能在應援台上與粉絲見面，她仍現身在新莊棒球場大門，與等待已久的球迷見面。現場她不僅親手分發糖果，還與球迷進行近距離交流，透露對粉絲的感激和不捨。

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▲李雅英曬出動態表達感激。（圖／翻攝自李雅英Instagram）

熱情的粉絲們也沒有辜負李雅英的真誠，他們不顧連綿的大雨，帶來了各種食物和小點心，以表達對李雅英的支持。在Instagram上，李雅英也發表了感人的貼文，非常捨不得台灣粉絲的熱情和夥伴的支持，有感而發寫下「一個一個打開看，感覺眼淚都要流出來了，飽含真心的信，還有為我苦惱、準備的禮物」，非常珍惜與球迷間的回憶。