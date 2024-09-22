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涂善存電影院放閃張豐豪！　甜蜜告白「看到第一排秒NG」原因曝光

記者黃庠棻／台北報導

GagaOOLala改編超人氣晉江文學木蘇里小說《某某》，由億萬電影導演柳廣輝執導，新銳演員劉冬沁、曾向鎮領銜主演同名校園BL影集《某某》。由涂善存、張豐豪、劉泯廷、Jame Kasama Kranjanawattana主演，國片《莎莉》新銳導演練建宏執導，斥資2500萬打造的音樂BL台劇《彈一場完美戀愛》昨（21）日共同舉辦粉絲見面會。

▲《彈一場完美戀愛》、《某某》合辦粉絲同樂會。（圖／GagaOOLala提供）

▲《彈一場完美戀愛》、《某某》合辦粉絲同樂會。（圖／GagaOOLala提供）

影集《某某》導演柳廣輝與演員曾向鎮、陳彥廷、鍾岳軒、蔡振廷、邵奕玫、黃丞邦皆出席，與兩百多名粉絲在電影院互動同樂。有許多海外粉絲未能到現場，特地錄製加油影片送給曾向鎮驚喜，他也因此淚灑電影院，表示「覺得很感動，我平常不是特別活躍的人，他們仍這麼支持我，謝謝大家，我會繼續努力。」

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▲《彈一場完美戀愛》、《某某》合辦粉絲同樂會。（圖／GagaOOLala提供）

▲《彈一場完美戀愛》、《某某》合辦粉絲同樂會。（圖／GagaOOLala提供）

《彈一場完美戀愛》團隊也特別為大家帶來6-8集大銀幕放映，第8集更是搶先全球大首播，緊張刺激的真情告白、小海（張豐豪飾）大做春夢、Orca（Jame飾）與Neil（涂善存飾）爭風吃醋更讓劇情大升溫。會後集結主演涂善存、張豐豪、劉泯廷、金泰佑，以及身兼同樂會現場主持人的AMANDA劉紀範齊聚一堂與影迷互動，全場粉絲熱情爆棚，尖叫聲不斷，紛紛敲碗許願現場重現經典橋段。

▲《彈一場完美戀愛》、《某某》合辦粉絲同樂會。（圖／GagaOOLala提供）

▲《彈一場完美戀愛》、《某某》合辦粉絲同樂會。（圖／GagaOOLala提供）

BL影集《某某》將於下週三、四播畢，許多劇迷也紛紛向導演柳廣輝敲碗希望可以拍攝第二季，導演也透露正在計畫中，讓許多粉絲相當期待。劇組特別在播畢前，舉辦粉絲見面會回饋支持的影迷們，除了搶先看第11集，還與演員群一起互動QA。

其中，《某某》第11集曾向鎮為保護劉冬沁對他壁咚還徒手抓蟑螂，勇敢樣貌讓影院裡的影迷尖叫連連，還大喊「歐買尬」。另一幕讓影迷心跳加速的是，劉冬沁意外看見兩位老師顏毓麟對古斌霸氣接吻以示告白後，開始反思自己對曾向鎮的情感並不是兄弟情而已，讓粉絲們對最終回相當期待。

▲《彈一場完美戀愛》、《某某》合辦粉絲同樂會。（圖／GagaOOLala提供）

▲《彈一場完美戀愛》、《某某》合辦粉絲同樂會。（圖／GagaOOLala提供）

戲中，曾向鎮與劉冬沁的情感越來越升溫，兩人時常眼神交流、親密互動都讓粉絲熱血沸騰，現場粉絲好奇曾向鎮與劉冬沁的吻戲心情，曾向鎮表示「大部分讓盛望（劉冬沁飾）主導，他吻戲有很多角度、很厲害，經驗滿滿，蠻享受的」逗樂現場粉絲。

飾演高天揚的陳彥廷，戲中別於以往乖乖牌形象，可愛幽默風格吸引許多粉絲喜愛，他坦言角色有一部分蠻像自己的內心，但也有些地方有落差，他坦言「對於喜歡對象可能沒有像高天揚那麼直球，會單獨相處找機會試探後才出擊。」

而鍾岳軒以「少女軒」粉色穿搭現身見面會，讓現場充滿粉紅泡泡，問及感情觀，他在戲中的爸爸是學校嚴格的主任，對於高中生談戀愛非常保守，戲外的他表示正好相反，坦言私下是會和家人分享的。

▲《彈一場完美戀愛》、《某某》合辦粉絲同樂會。（圖／GagaOOLala提供）

▲鍾岳軒以「少女軒」粉色穿搭現身。（圖／GagaOOLala提供）

蔡振廷在劇中飾演宋思銳，是同學之間互虧的潤滑劑，一場被同學開玩笑問今天早上有換內褲嗎？出席見面會現場被問「今天有穿內褲嗎？」蔡振廷調皮反問「你猜我有沒有穿。」主持人AMANDA開玩笑請好兄弟陳彥廷幫忙脫褲子驗貨，嚇得蔡振廷秒喊不要。

而黃丞邦在戲中被笑要練膽量，被問到最怕的動物，他透露有次在阿嬤家玩桌遊結果腳突然被扎到，抬腳一看竟然是蜈蚣在腳上，用力甩開後很緊張怕是不是有毒，還好後來沒什麼事，但從那之後就對蜈蚣很恐懼。

▲《彈一場完美戀愛》、《某某》合辦粉絲同樂會。（圖／GagaOOLala提供）

▲《某某》主演集合，舉辦粉絲同樂會。（圖／GagaOOLala提供）

戲中飾演班長的邵奕玫，被問及過去唸書時，有沒有偷談戀愛或收到情書，她大方分享「有收過情書，還曾被送早餐燉湯告白。」印象最深刻的一次告白是學長非常戲劇化在大樓用大字報告白，讓她非常害羞。見面會現場有粉絲敲碗邵奕玫第二季與姚愛寗組CP，邵奕玫表示「當然可以」。

▲《彈一場完美戀愛》、《某某》合辦粉絲同樂會。（圖／GagaOOLala提供）

▲《某某》主演集合，舉辦粉絲同樂會。（圖／GagaOOLala提供）

此外，《彈一場完美戀愛》目前跟播至中後章節，進入劇情最高潮，除了化解衝突以外，也將一步步確認關係，放送4帥CP的甜蜜愛情。談到在Neil家看Neil與哥哥Matt（金泰佑飾）回顧影片，讓小海感動落淚的橋段，AMANDA大讚張豐豪的表現「真情流露，演得很好！」

▲《彈一場完美戀愛》、《某某》合辦粉絲同樂會。（圖／GagaOOLala提供）

▲《彈一場完美戀愛》、《某某》合辦粉絲同樂會。（圖／GagaOOLala提供）

而談到劉泯廷與在泰國的另一伴搭擋Jame無法齊聚，劉泯廷則為Jame捎來訊息給粉絲們，特地與Jame學了兩句，現場大秀泰文，說道「謝謝大家來，愛你們喔」，引起全場粉絲歡呼。工作人員為了影迷，抬出Jame的「1比1人形立牌」，此舉讓劉泯廷又驚又喜，AMANDA更現場出題要「瑞卡CP」3連拍，逗趣場面讓全場粉絲情緒沸騰。

▲《彈一場完美戀愛》、《某某》合辦粉絲同樂會。（圖／GagaOOLala提供）

▲《彈一場完美戀愛》、《某某》合辦粉絲同樂會。（圖／GagaOOLala提供）

談到當天放映的一場戲，Jame裸身突襲劉泯廷的家，躺在沙發上入睡，劉泯廷上前作勢送上睡美人之吻，卻害羞作罷。AMANDA爆笑問到「他裸體躺在你家，你怎麼忍得住」，劉泯廷則大膽開玩笑自爆兩人其實「一卡之後就狂親」讓粉絲甜笑得合不攏嘴。

為了感謝影迷們冒著風雨前來支持，演員們更誠意加碼讓粉絲點餐，現場排戲與演唱樣樣來。在眾人吹捧下，涂善存與張豐豪特別重現劇中最重要的「大告白」場面。然而第一排《某某》導演柳廣輝與演員群們認真的注視，讓兩人緊張萬分，一度喊卡。

▲《彈一場完美戀愛》、《某某》合辦粉絲同樂會。（圖／GagaOOLala提供）

▲涂善存與張豐豪現場放閃。（圖／GagaOOLala提供）

涂善存立刻指著第一排好友鍾岳軒笑說「我看到岳軒的臉會講不下去啦，岳軒一直對我姨母笑幹嘛呀！」逗趣互動讓雙邊的粉絲開心不已。最後兩人表白對彼此的喜歡，涂善存用雙手扶著張豐豪的耳際，在額頭上送上深情一吻，引發全場此起彼落的尖叫聲。

▲《彈一場完美戀愛》、《某某》合辦粉絲同樂會。（圖／GagaOOLala提供）

▲涂善存與張豐豪現場放閃。（圖／GagaOOLala提供）

此外，在粉絲的提議下，4帥演員獻上現場清唱，帶來劇中原創歌曲〈Ain’t Gonna Stop〉，在沒有彩排的情況下，配合彼此聲線帶來清亮的歌聲，一展好歌喉與可愛的默契。為了答謝粉絲的熱情支持，活動最終更首度公開《彈一場完美戀愛》將在今年11月2日舉辦台北見面會的喜訊，邀請當天意猶未盡以及無法到場的粉絲們一起同樂。

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