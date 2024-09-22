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YTR眾量級Andy、家寧爆分手！　「6字鬆口」頻道未來動向

記者王靖淳／綜合報導

情侶檔YouTuber「眾量級」由Andy、家寧組成，兩人經營頻道8年、交往即將邁入9年的時間，日前被部分網友質疑分手，最近更因Andy在個人頻道發布的一支影片，讓分手傳聞再度甚囂塵上，還有網友到家寧的最新貼文底下留言，好奇發問眾量級頻道何時才會更新。為此，家寧也透露頻道未來動向，並大方給出答案，回應網友的提問。

▲▼眾量級。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）

▲眾量級由Andy、家寧組成。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）

家寧透過IG分享一系列近照，替包包品牌做宣傳，她在照片中身穿一套淺米色的長袖連身裙，腰間還黑色的繩帶，完美襯托時尚感。她將長髮自然放下，輕輕地隨風飄逸，部分髮絲覆蓋在她的臉上，營造一種柔和且略帶神秘的氛圍。家寧拿著不同款式的包包隨意擺拍，表情自然且甜美，眼神望向鏡頭，展現她的自信和從容。

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▲▼家寧。

▲家寧分享近照。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

貼文曝光後，吸引大批網友朝聖按讚，紛紛留言表示，「好看」、「好仙」、「太漂亮了」、「永遠的女神」，不過也出現部分網友質疑她恐怕與Andy已分手，同時也好奇眾量級頻道未來是否還會更新，因此留言寫下「眾量級頻道什麼時候會更新呢？」、「是跟Andy分手了嗎？他也開了自己的頻道了呢。」為此，家寧大方現身留言區：「未來一定會有。」短短6字再度引發外界猜測。

▲▼眾量級。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）

▲家寧回應網友留言。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

事實上，Andy最近在個人YouTube頻道發布一支影片，內容是他重回與家寧過往一起拍片的小套房，不過卻被眼尖的網友發現，套房裡已看不見女方的私人用品。為此，Andy沉重說道「現在一切歸零重新來過」、「謝謝生命出現過的每個人」，甚至還在影片的資訊欄表示：「我知道你們有很多疑問想問我，我能透露的是『時間會給你們答案的』。」影片內容曝光後，讓不少人紛紛揣測，兩人可能已經分手了。

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關鍵字

眾量級, 網紅, 家寧, Andy, YouTuber, 分手, 交往

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