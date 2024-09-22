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H級JKF女郎撞臉Jennie！拍大尺度作品「揭私下反差」　擇偶條件曝光

記者孟育民／台北報導

亞洲男性娛樂第一品牌JKF，2024年9月號封面迎來核彈級新星「苡昕」，擔任本月份封面女星重任，配合中秋節慶，她特別巧扮性感月兔與超辣嫦娥，辣秀34H好身材，南半球更險些失守。出生於千禧年的她，從事模特兒工作已3年多，因「招牌貓系電眼」與韓團BLACKPINK的成員「Jennie」相當神似，更被網友封為「小Jennie」。

▲▼苡昕是JKF女郎中的人氣力捧重點新人。（圖／JKF提供）

▲苡昕被受封「小Jennie」。（圖／JKF提供）

首次成為JKF封面女星，苡昕興奮表示：「能成為封面人物有點緊張但也很期待跟開心！好好地減肥、運動了！努力讓皮膚保持最好的狀態，連平常不愛擦的乳液也認真地擦了兩個禮拜！」

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本身就很喜歡拍照，苡昕在同行學姐的介紹下順利進入模特兒界，更身為JKF女郎中的人氣新星，一步一腳印靠著作品漸漸累積出聲量。提到被外界封為「小Jennie」的心情， 苡昕笑說：「超級開心也很榮幸！因為我也很喜歡Jennie！當然，得到這麼大的稱讚還是會有些壓力，不過到現在好像也沒有因為這件事而被攻擊，就比較放寬心了！（笑）」

▲▼苡昕是JKF女郎中的人氣力捧重點新人。（圖／JKF提供）

▲苡昕是JKF女郎中的人氣力捧重點新人。（圖／JKF提供）

雖然外表看似高冷難親近，但苡昕卻是身邊朋友公認的「傻蛋」，只有熟悉的人才能看到她變成女神經的逗趣模樣，身為「超級I人」的她，卻拍了許多讓人看了臉紅心跳的大尺度作品，而親友得知後的第一個反應則是：「妳的工作跟妳本人個性也差太多了吧！」

▲▼苡昕是JKF女郎中的人氣力捧重點新人。（圖／JKF提供）

▲▼苡昕私下個性害羞。（圖／JKF提供）

▲▼苡昕是JKF女郎中的人氣力捧重點新人。（圖／JKF提供）

單身的苡昕大方開出另一半條件「要善良、有禮貌、不欺騙、負責任」。此外，她也透露比起十指緊扣，更喜歡深情相擁：「我超級喜歡抱抱！不管是跟家人、朋友還是另一半，我覺得一個深情的擁抱總是能代替千言萬語。」

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