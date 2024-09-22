小彤老師罹癌「8次化療」白血球過低發燒！　3副作用無法進食...反安慰老公

記者孟育民／台北報導

知名作家小彤老師3月確診胰臟癌後，經歷了手術切除腫瘤，並持續接受化療，今（22日）在社群分享最新的健康狀況與心情點滴，透露剛結束第八次化療，「經過七次戰役，嚴重掉髮、皮膚敏感易破皮、嘔吐反胃、嗜睡、胃絞痛，我早習以為常，吃苦當吃補！只是，就像電玩闖關一樣，魔王一個比一個難對付。上週開始又出現了化療新副作用，口腔上顎居然破皮，牙齦紅腫，吃熱食就痛苦難抑，只有口含冰塊、狂吃冰淇淋稍稍緩解，幸好朋友趕緊送來麩醯胺酸搶救災情。」

▲小彤老師結束第8次化療 。（圖／翻攝自Facebook／楊小彤）

副作用不僅如此，小彤老師還斷斷續續發燒37.5度上下，她說怕是白血球過度低下，老公緊張兮兮每隔兩小時就量一次體溫，不過她反而安慰老公，「還早啦，發燒38.5℃以上才要去掛急診，才有可能引發敗血性休克啦！ 」面對副作用的不適，他仍然面帶笑容拿着手機，邊看喜劇大賽與脫口秀，堅強的模樣令人詫異，她樂觀說：「反正都會痛，笑著忍，痛苦就沒那麼難受了呀！」

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▲小彤老師正面面對病情 。（圖／翻攝自Facebook／楊小彤）



即便面對人生挫折，小彤老師都不曾放棄，她更不斷做公益，半年來就捐出兩百餘萬；她還分享女兒終於高中畢業，「原本考上美國伯克利音樂學院，但因為捨不得放下生病的我，她堅決留在國內唸暨南大學教育心理系，一邊線上on line修伯克利學分。向來很有主見的女兒雖然不擅長讀書，但是，15歲就取得英國皇家音樂學院小提琴最高級別特優獎，16歲創作的第一首英文歌曲，就被國內最大的音樂平台簽約為製作人。」她最後不忘喊話女兒，並直言要努力活著到女兒畢業，「一場病，改變了我的後半場人生，也調整了女兒的學涯。無論如何，我還是要說：心肝寶貝，妳是媽咪的驕傲！」