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3片布遮整身！郭書瑤倫敦看秀「有隱藏款造型」　雙U南半球被看光

記者黃庠棻／台北報導

影視歌三棲女神郭書瑤（瑤瑤）近期獲邀前進倫敦時裝周，觀賞詹朴Apu Jan跟Hazzys兩個品牌大秀，為兩品牌分別詮釋「時尚女神」和「學院女生」截然不同的角色，反差萌一如她「天使臉孔與魔鬼身材」混合體，令粉絲猛噴鼻血。

▲郭書瑤倫敦看秀。（圖／星星相藝提供）

▲郭書瑤倫敦看秀火辣造型引起熱議。（圖／星星相藝提供）

其中一套只有三塊布遮掩身體的俐落剪裁禮服，讓郭書瑤一發文就獲得10萬讚。而郭書瑤遊學期間調適自己心態，凡事感恩，整個人也更加正能量，最讓郭書瑤無法忘懷的是，近日走到哪都有民眾為她加油、打氣，不管是鄰居、路人或旅客，甚至人遠在英國，也有迎面而來華人的祝福和支持，讓瑤瑤充滿感動，更勉勵自己處事要更注意細節、謹慎而圓融。

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▲郭書瑤倫敦看秀。（圖／星星相藝提供）

▲郭書瑤倫敦看秀火辣造型引起熱議。（圖／星星相藝提供）

郭書瑤勇闖倫敦時裝周為期六天，表示是第一次看Hazzys戶外的秀，處處充滿新鮮感，特別提到「當時穿著學院風的服飾，穿梭歷史悠久的建築物裡，有種穿越到90年代高校電影裡的感覺。」

▲郭書瑤倫敦看秀。（圖／星星相藝提供）

▲郭書瑤近日到倫敦看秀。（圖／星星相藝提供）

此外，郭書瑤因參加詹朴的秀，穿到兩套自己非常喜歡的衣服，一套是曲線柔美的感性，另一套則是俐落的性感。當下郭書瑤也嘗試了極有個性的短髮造型，表示非常喜歡，當下許願往後在新戲裡也有機會挑戰看看短髮。

▲郭書瑤倫敦看秀。（圖／星星相藝提供）

▲郭書瑤還有一套隱藏款造型。（圖／星星相藝提供）

一直都很喜歡英國的郭書瑤，醉心英式幽默和深度歷史，她提到這次到倫敦有多一點時間可以走走逛逛，除了自己步行去飯店附近的市集，體驗倫敦當地的美食文化，還開心直呼「幸運地看了《MJ》、《MAMA MIA》兩部音樂劇，真心想在這待久一點，把所有音樂劇都看完！」她也慶幸此行運氣好，整個星期的天氣都是藍天，陽光普照。

▲郭書瑤倫敦看秀。（圖／星星相藝提供）

▲郭書瑤倫敦看秀。（圖／星星相藝提供）

▲郭書瑤還有一套隱藏款造型。（圖／星星相藝提供）

而來自華人夾道而來的鼓勵，更讓郭書瑤感動不已。當被問到印象最深刻、最感動的事時，她說是在雷克斯語言學校（Lexis English）短期進修遇到的同學，透露「在我離開的時候，特別手寫祝福小紙條，有種回到學生時期的青春浪漫。」此外，她也懷念跟著韓國友人體驗了韓劇般的生活和道地的在地行程。

▲郭書瑤倫敦看秀。（圖／星星相藝提供）

▲郭書瑤倫敦看秀。（圖／星星相藝提供）

▲郭書瑤還有一套隱藏款造型。（圖／星星相藝提供）

不僅如此，郭書瑤被問到在倫敦有沒有推薦的私房咖啡廳，她毫不猶豫地興奮表示，自己下榻的飯店對面就有一家，坦言「全團隊為它驚艷，基本上每天必喝1、2杯。」分享當時看到網路評價說是倫敦最好喝的咖啡，直呼「想說也太誇張了吧，結果一試居然成主顧。」

▲郭書瑤倫敦看秀。（圖／星星相藝提供）

▲郭書瑤近日到倫敦看秀。（圖／星星相藝提供）

郭書瑤笑說除了咖啡好喝之外，彩蛋是有帥哥店員，一到店裡就賞心悅目，讓一行人每天睜開眼第一件事，就是走到對街跟帥哥買咖啡，開啟美好的一天，而帥店員也對瑤瑤相當親切，某日還招待她一杯畫著愛心的拿鐵，讓她心花朵朵開。

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