Apple剛卸貨5個月「被瘋傳速懷二胎」！錄影正面照曝…揭真相：太累了

記者潘慧中／綜合報導

Apple（黃暐婷）2022年與牙醫趙國翔低調完婚，事隔2年，4月平安迎來兒子的誕生。沒想到，剛過5個月就被懷疑是否又懷二胎，急得她連忙在社群網站澄清：「不要誤會！」

▲Lala的舉動讓Apple被誤會懷二胎。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）



照片中，可以看到Apple和老公最近一起錄影，她穿著杏色無袖背心，搭配淺咖啡色短褲，露出穠纖合度的四肢。格外掀起討論的是，好友Lala（蘇心甯）將手放在她的肚皮上，瞬間引發網友揣測。

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▲Apple否認懷二胎。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625）



對此，Apple連忙在Instagram限時動態坦言，Lala的手確實放在容易讓人有聯想的地方，但她真的還沒懷二胎，希望外界別誤會，「生孩子當媽媽太累了～先休息一下。」

▲Apple 4月剛生下兒子。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）



事實上，Apple曾坦言整個孕期共胖了13公斤，除了肚子大到行動不便，恥骨開始疼痛，產後也因為需要不斷擠奶，時間變得很零碎，「所有的父母也都是這樣一關一關地過來。我會珍惜現在這段甜蜜而艱辛的時刻，也懷念懷孕時大肚肚的胎動，期待八寶叫我們爸爸媽媽的日子，我們加油！」