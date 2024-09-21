李浩瑋帶福夢東京開唱！　團員超大膽「吃蟋蟀拉麵」

記者蔡琛儀／台北報導

曾入圍金曲獎最佳新人獎的歌手李浩瑋，今年再度於台北Zepp New Taipei開唱，並在演唱會中展現出翻玩功力，將神曲〈真心話〉改編為BASANOVA版，並帶領全場樂迷一同搖擺舞動。他也感性地表示，歌迷的支持讓他覺得所做的一切都有意義，並感謝歌迷陪他一同成長。

▲李浩瑋演唱會台北返場後，再跟福夢登日本浮現祭。（圖／形上娛樂提供）

演唱會結束後，李浩瑋立即飛往日本，與所屬福夢團員參與日本浮現祭的演出，福夢為了這次的演出特別將〈Final Track〉重新填上日文歌詞，獻給日本歌迷。

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而在短暫的日本行中，王晧把握時間朝聖唱片行，除了購買心儀歌手的實體專輯，也入手明年即將來台的米津玄師的繪本，許願明年能有機會拿給本人簽名；奕勛則是嘗試了日本號稱一碗用掉一百隻蟋蟀的蟋蟀拉麵，「腦袋資料庫更新了蟲的味道， 有種大自然的草味， 像是青草茶的味道會在後味跑出來。」

▲李浩瑋在東京體驗水獺咖啡廳。（圖／形上娛樂提供）

而來自南非的李浩瑋因喜愛動物，特地去了原宿的水獺咖啡廳，體驗近距離餵食水獺。李浩瑋直呼：「水獺摸起來像貓一樣軟軟的，很親人愛撒嬌，真是太可愛了！」接下來他們將唱回高雄，將於11月30日晚上於高雄後台Backstage Live開唱，購票洽遠大售票系統。