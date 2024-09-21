《吐司男之吻》李康宜突消失10年「爆已婚」！　友人現身揭她現況

記者田暐瑋／綜合報導

偶像劇《吐司男之吻》當年紅極一時，連帶男女主角李威、李康宜都成為當紅偶像，也曾演出《求婚事務所》、《我在墾丁天氣晴》等，演技受到許多觀眾喜愛。不過她2014年轉往大陸拍戲，之後就在演藝圈銷聲匿跡，近來有網友好奇發文想知道她的近況，意外釣出友人現身解答。

▲李康宜當年以《吐司男之吻》爆紅。（圖／公視提供、翻攝自網路）



李康宜曾與大10歲的攝影師宋文忠交往12年，2014年分手，她在同年拍完中視《曉之春》後，轉往大陸拍戲，拍完《愛你不放手》後，逐漸消失在大眾眼前，據悉是因為感情問題才退出演藝圈，之後再無相關消息。

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近日有網友在Threads上提問，希望了解李康宜的現況，「之前好喜歡她跟李威的吐司男之吻」、「感覺她一定會生活得很好，但還是很想念演戲的她」，一名自稱「與她姐姐是好朋友」的網友現身回應：「謝謝你們記得她，她嫁得很好，不會出來了。」解答了網友們的疑惑，卻也讓大家相當惋惜。

▲網友好奇李康宜現況。（圖／翻攝自Threads）



李康宜在1999年出道，以首部作品《黑暗之光》獲得台北電影節年度最具潛力新人獎，同時入圍金馬獎最佳女主角獎，在電影之外，她的電視劇作品更是受到歡迎，《吐司男之吻》系列裡的「小薰」是許多7、8年級生的回憶，《求婚事務所》、《我在墾丁天氣晴》、《天平上的馬爾濟斯》、《小孩大人》也都是叫好叫座的作品。

▲李康宜消失10年。（圖／公視提供、資料照）