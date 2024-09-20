出道40年首入圍金鐘　王彩樺禮服「要開到肚臍」

記者葉文正／台北報導

王彩樺出道40年首度入圍金鐘，將在第59屆金鐘獎上以《我們這一攤》角逐益智及實境節目主持人獎。她20日晚間參加「2024愛不止息慈善晚會」時，談到入圍心情依舊紅了眼眶，也透露已經開始在尋覓戰袍，不過因為最近在拍電影新作，被規定不能太瘦，並不會刻意減肥。

▲2024愛不止息慈善晚會-王彩樺 。（圖／記者黃克翔攝）

《我們這一攤》首創以夜市擺攤生活為主題，主持人王彩樺、胡宇威、夏和熙歷經超過半年時間，體驗台灣各地不同夜市文化，更遠赴日本參與濱松祭文化交流。王彩樺表示，夜市文化就是她小時候的回憶，節目中他們從備料到出餐，全部一手包辦，感謝評審有看到整體節目組的認真和努力：「從冬天拍到夏天，冷的時候好冷，熱的時候好熱，真的很辛苦。」不過如果節目有第二季，時間允許的話她還是想繼續參與。

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▲王彩樺全新巴黎世家包包入手 。（圖／記者黃克翔攝）

王彩樺眼含淚光地表示，得知入圍當天自己已經哭過兩輪，如今也已開始尋覓金鐘戰袍，但女兒庭庭（黃于庭）希望她不要露太多。至於屆時有沒有機會和庭庭一起走紅毯？她表示女兒最近在拍公益電影，擔綱女主角，「可能還是讓她專心拍戲。」而她今天也帶上Balenciaga全新包包，開心表示是跟楊紫瓊的包同款，剛入手相當開心。