宋米秦新歌保密到家！閨蜜李毓芬「搶先聽」反應曝光

記者許逸群／台北報導

出身女神團體「Dream Girls」的時尚女星宋米秦，睽違10年終於再度推出音樂作品，今（20日）公布全新個人單曲《燈火》，並同步發布完整版MV。宋米秦的全新單曲攜手人氣音樂製作人盧鈞右Neon Lu、阿將John及榮獲多次金曲獎錄音師蔡周翰共同合作，刻劃出她遠從韓國來台闖蕩多年的心路歷程。

▲宋米秦推出全新個人單曲《燈火》。（圖／橙藝創意提供）

製作人盧鈞右及製作人阿將挖掘出宋米秦看似堅強、細膩，卻又寂寞孤單的一面，「一開始創作其實不太順利，想打造出韓式抒情歌的曲風，在深度跟共鳴中的矛盾找到平衡，最後決定將配器減少，運用米秦的唱功讓這首歌成立。」希望歌曲能夠陪伴歌迷，讓大家知道其實自己並不孤單。

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此外，宋米秦的全新單曲《燈火》力邀新生代創作人莊蕎嫣擔任作詞詮釋出異鄉發展的追星夢，並由新銳導演常瑞恩及攝影師許竣拍攝MV，與好約翰音樂工作室斥資七位數預算，打造出全新單曲及MV。

▲宋米秦的新曲展現出堅強、細膩，卻又寂寞孤單的一面。（圖／橙藝創意提供）

事實上，宋米秦在新單曲發布前僅私下分享給好友李毓芬「搶先聽」，也被大讚充滿細節的絕佳好評。她表示：「這次希望給大家驚喜，所以只有給老公跟女兒Ellie還有阿芬聽過，就連在韓國的媽媽跟好朋友思平也不知道！」特別的是，宋米秦的6歲女兒Ellie僅聽過幾次已學會副歌，儼然是頭號粉絲。

宋米秦睽違10年再發個人單曲，自曝內心壓力超大：「過去在團體比較沒有壓力，因為大家可以互相Cover，但自己唱完整首歌需要更多功課跟練習，尤其是許多中文的咬字會讓難度增加不少。」面對之後會不會考慮其他挑戰？宋米秦則笑答：「不排斥更多挑戰，演戲、音樂都是我很喜歡的事情。」