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比整形還震撼！女星裴潤靜減13公斤變一個人　S曲線真實身材曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓知名編舞家裴潤靜曾擔任韓選秀節目《PRODUCE 101》與《PRODUCE 48》的舞蹈導師，她2019年閃嫁小11歲的圈外男友，2021年產下一子，但也因為懷孕胖了20公斤。這幾年來積極瘦身，終於鏟掉13公斤，她19日有感而發在IG發文表示「比整形更重要的是減肥」，放出對比照，引起眾人驚呼。

▲▼比整形還震撼！韓女星裴潤靜減13公斤變一個人　S曲線真實身材曝光。（圖／翻攝自裴潤靜IG）

▲裴潤靜表示減肥是每天的功課。（圖／翻攝自裴潤靜IG）

裴潤靜19日在IG貼出對比照，她強調「減肥真的是每年、每月、每天的功課，趁著今年還沒過完，重新再挑戰一次」，激勵粉絲一起減肥。她過去曾透露花了3個月內的時間鏟肉13公斤，從73公斤掉到60公斤，並已經維持6個月現在的體態。

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▲▼比整形還震撼！韓女星裴潤靜減13公斤變一個人　S曲線真實身材曝光。（圖／翻攝自裴潤靜IG）

▲▼裴潤靜因懷孕變胖，3個月內成功減掉13公斤。（圖／翻攝自裴潤靜IG）

▲▼裴潤靜因懷孕變胖，3個月內成功減掉13公斤。（圖／翻攝自裴潤靜IG）

裴潤靜雖沒明講如何減肥，但對比照激勵不少人，圓潤的下巴、腹部與大腿皆消失，宛如少女般的身材，還有鮮明的11字腹肌線條，也讓網友再次感受到「減肥比整形更有效」。

裴潤靜除了是知名編舞家，過去也出演不少選秀節目，2019年閃嫁小11歲的圈外男友後，她經常在IG曬出一家三口幸福日常，而她孕期胖了20公斤，如今成功瘦下來，也讓粉絲讚嘆母愛的偉大，讚嘆她的堅強毅力。

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