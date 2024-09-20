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被港媒爆罹癌　錢小豪今台灣露面　爆瘦19公斤首談病況

記者葉文正／台北報導

61歲港星錢小豪之前被港媒採訪時形容他爆瘦到63公斤，173公分的他看來骨瘦如柴，但之前他體重有到80公斤，坦承其實是瘦了19公斤，連同學黃秋生都擔心，而今天在台灣露面，與林岱縈參加紅心字會活動，終於談到自己健康情況。

▲▼ 紅心字會活動公益活動 -錢小豪。（圖／記者黃克翔攝）

▲錢小豪今天在紅心字會場合露面。（圖／記者黃克翔攝）

錢小豪今天露面開心，並說：「我很好，多開心多精神，比以前年輕瘦很多，現在瘦到我不敢站在磅秤上，有時候好像還61公斤，前幾年住酒店，東西不好吃，所以一天只吃一頓飯，食量很少，胃口也小，清瘦很多，疫情期間在大陸工作，隔離每次還都要21天，現在只要看岱縈一天就很開心。」

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▲▼ 紅心字會活動公益活動 -林岱縈與港星錢小豪。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 紅心字會活動公益活動 -林岱縈(右)與港星錢小豪。（圖／記者黃克翔攝）

錢小豪也提到，現在吃一塊肉就吃不下了，也吃不下，眼睛有一點青光眼，每天要滴眼藥水，每年一、兩次健檢，都沒有去解釋，現在多開心，還有跟黃秋生報平安，他有問候我，我跟他是小學同學，沒有合作過電影，他演的都變態型的。

▲▼ 紅心字會活動公益活動 -李顯文,林岱縈.錢小豪。（圖／記者黃克翔攝）

▲李顯文(左起)，林岱縈與錢小豪。（圖／記者黃克翔攝）

錢小豪有關注到徐少強離世，也跟他在橫店合作過，今表示：「認識他很久，四十年前，他拍《天蠶變》的時候，沒事做就去找外快，就常常看到他，早上就在邵氏公司男主角，晚上偷偷當替身，想說才會知道拍戲怎麼運作，現在有很多舊傷，下雨就痛得不得了。」

錢小豪提到之前剪髮時，理髮師說他頭皮上有兩塊黑斑，要他去檢查，「醫生要我黑斑部位剃光，然後就被說是得癌症剃光頭，但檢查沒事，很正常了。」

錢小豪去年曾多次來台幫草爺站台與出席紅心字會活動，還未像現在骨瘦如柴，他當時透露自己膽固醇偏高，也有高血壓，靠吃藥控制。他上月再度對香港媒體說明健康情況，身高173公分的他體重不到140磅（63.5公斤），激瘦主因是得過兩次新冠肺炎，他60歲前為了買醫療保險，曾做過全身健檢，發現大腸有兩顆息肉、胃有幽門螺旋桿菌、輕微青光眼。對於被傳因罹癌剃頭，他解釋是因為發現頭皮有兩塊黑斑，剃光頭抽組織化驗，幸好結果只是虛驚一場。

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