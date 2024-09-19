沈建宏爆新歡「約會長髮妹被拍」！　舊愛大笑吐16字洩心境

記者王靖淳／綜合報導

藝人沈建宏日前遭舊愛Bella指控是劈腿慣犯，還到處約炮、叫外送茶，雙方多次隔空發文互撕，不過最近男方卻被爆出疑似結交新歡，與一名長髮辣妹現身大直美麗華摩天輪約會，兩人一來一往的親密互動全被拍下。為此，前女友Bella今（19）日透過Threads發文抒發心情，16字的內容以及大笑的表情符號曝光後也遭外界猜測似乎意有所指。

▲沈建宏日前與Bella隔空發文互撕。（圖／翻攝自Facebook／沈建宏）

Bella在文中有感而發地探討，人生中經歷不愉快事件後的反思與成長，她提到，透過幾次不那麼愉快的經歷，她學會了有些事情無需過度執著或糾纏，「經歷幾次爛事，才知道有些事不必糾纏。」她認為，放手可以是種解脫，也是成長的一部分，學會讓過去的事成為過去，不讓負面經驗影響到現在和未來。

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▲Bella發文。（圖／翻攝自Threads／bellaliu3434）

事實上，Bella在與前男友沈建宏撕破臉後，不久前才透過Threads感性發文，雖然文中沒有提到男方的名字，但也不難讓外界猜測是在隔空喊話沈建宏。她在文中直言：「都會幸福的不是嗎？」同時也將自己默默流下的眼淚，比喻成「前進的路燈」。然而，最近沈建宏被周刊拍到與一名疑似新女伴的長髮女子互動親密，甚至當眾甜蜜親嘴放閃，再度讓舊愛的社群動態受到外界討論及關注。

▲Bella日前透過Threads感性發文。（圖／翻攝自Threads／bellaliu3434）