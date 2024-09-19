Joeman首主持靈異節目「搬出事故車」！　釣出錫蘭現身掀網討論

記者孟育民／台北報導

東森超視×網紅Joeman共同出品《靈能的挑戰》是台灣第一檔靈能界競賽節目，由Joeman、白瑜以及阿拉斯攜手主持，節目邀請到30位通靈、易經、塔羅老師進行一場大型選秀。《靈能的挑戰》第一集於昨（18日）晚間6點在Joeman頻道正式上線，鮮少以「首播」形式上片的Joeman吸引6千多人同時在線觀看節目，截至目前為止，已累積超過20萬次觀看次，「按下喜歡」的比例甚至高達94.7%，更吸引錫蘭獻詩直播間，引起網友熱烈討論。

▲Joeman《靈能的挑戰》首播釣出「錫蘭」看完全集。（圖／東森超視提供）

第一集節目中，在關卡一「故」中，挑戰者從7台計程車中，透過物件、生辰，選出那一台的車主曾經歷過痛苦掙扎，節目組提供線索，該車主凌晨載客山上，下山時覺得脖子越來越重，回家跟妻子說身體出現不適感，洗了3天艾草才好轉，但有時工作開車後座會突然飄來香水味；而參賽者除了需猜出謎底車，還要盡可能細節描述「車主的人生」相當困難。

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▲《靈能的挑戰》首播狂吸６千人同時觀看。（圖／東森超視提供）

不過引起留言區一陣騷動的竟是同樣身為YouTuber的「錫蘭Ceylan」也一起加入觀看，因為錫蘭本身對於靈學方面存有疑慮，先前甚至開炮愛莉莎莎的「業配算命」及印度神童，導致網友們對於他的到來很是驚訝，錫蘭甚至加入節目內容的討論，預測起究竟哪一台是謎底車！



