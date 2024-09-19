胡瓜又跟嫩妹體驗夜生活　在東區跟辣妹尖叫　擔心被警帶走

記者葉文正／台北報導

綜藝天王胡瓜的Youtube頻道《下面一位》，邀請到女團AKB48 Team TP帶胡瓜去體驗年輕人的夜生活，不僅體驗了最新流行的腳踏車水輪戰，更是在球池裡歡唱KTV，讓幾乎天天行程滿檔的胡瓜舒緩了工作的疲勞，也更了解年輕人的喜好。



▲胡瓜與AKB48 Team TP一起體驗夜生活。（圖／下面一位）

少女們接著帶胡瓜去有著財富自由之稱的便當，胡瓜也展現大哥風範，通通買單，讓少女們擁有高級享受，吃的不亦樂乎。



▲胡瓜與AKB48 Team TP一起體驗夜生活。（圖／下面一位）

荷包失血的胡瓜，開玩笑的說要帶AKB48 Team TP去街頭賣藝，隨後就現身信義區廣場進行快閃舞蹈表演，沒想到胡瓜在中段驚喜加入，立即跟上音樂，還跳得有模有樣！一邊和少女們歡唱活力的歌曲，一邊努力記著動作，合作無間讓整個氛圍非常青春洋溢。



胡瓜也化身主委，加碼在信義區玩起《綜藝大集合》的經典遊戲「白泡泡幼綿綿」，遊戲規則是將在麵粉上的乒乓球吹掉，秒數最短者即可獲得獎金。而現場湧入眾多觀眾熱情報名挑戰，也吸引外國人前來同樂，最後也真的將獎金帶回家，特別的盛況讓許多在場的觀眾又驚又喜，紛紛直呼：「居然能親眼目睹主委加碼！太有趣了！」