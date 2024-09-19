「子瑜吃飯配餅乾」嚇壞TWICE娜璉　台粉點出關鍵吃法：正港台南人

記者吳睿慈／綜合報導

女星子瑜獨自在韓打拼，以團體TWICE出道後，終於在近日以個人身份推出solo專輯，官方頻道同步公開她的日常影片，日前在待機室吃飯配餅乾的幕後吃法，引起團員娜璉一陣驚呼，她強調是真的，但對方不信，只好搬出媽媽作證，兩人的互動笑翻所有人，台灣粉絲見了則是笑虧「正港台南人」，認證她愛吃甜食。

▲子瑜吃咖哩飯配餅乾，嚇壞TWICE娜璉。（圖／翻攝自TWICE YouTube）



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子瑜主打歌〈Run Away〉交出亮眼成績單，官方近日起公開準備專輯的幕後花絮，其中一段她在待機室吃咖哩飯配餅乾，令娜璉驚訝不已、連忙問她「妳是不是瘋了，不要說謊」，她強調「是真的，小時候都這樣吃」，還搬出媽媽表示「媽媽可以作證」。

▲子瑜在韓solo出道，媽媽特地飛到韓國支持。（圖／翻攝自TWICE YouTube）



「子瑜獨門吃法」意外引起討論，雖然娜璉嚇到直呼「真的假的」，台灣歌迷卻表示不意外，出生於台南的她，從小口味可能愛吃甜，因此把餅乾加到飯裡頗合理，認證她是「正港台南人」。

等了9年，子瑜終於推出首張新專輯《abouTZU》以個人身份出道，媽媽最大給予應援，最新公開的影片，媽媽陪著她一起吃飯，她介紹在韓最好的朋友給媽媽認識，周媽媽感性表示「謝謝妳們的照顧，還好有妳們陪她。」展現令人羨慕的母女感情。