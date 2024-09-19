Soya新男友遭指「出軌、吃軟飯」！　無奈3招放閃反擊：捏造

記者張筱涵／綜合報導

馬來西亞網紅Soya年初結束和超強的4年戀情，由於主因是對方有約砲和出軌的關係，讓他們的感情狀態備受關注。今（19日）看到網友針對現任男友「湛導」的留言，感到十分無奈，特別錄影指稱「捏造事實」外，更發出放閃照力挺男友。

▲Soya和湛導合照。（圖／翻攝自Instagram／zovier.t）



Soya今天看見網友留言說「之前妳跟那個前任在一起的時候，我也經常留言說那個男的有很大問題，現在看到妳的現任，也是一言難盡，懂的人都知道他以前是多麼渣，真的真的太渣，出軌、吃軟飯等等，真的不會比你的前任好很多，希望妳愛自己多一點，加油，真心祝福妳」，特別透過Instagram限時動態回應。

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▲Soya回應網友。（圖／翻攝自Instagram／soya_plan）



首先，Soya對於網友留言都是抱持著尊重的意見，「這種捏造事實的情況我要怎麼處理？」同時也以文字表示「陳一湛要當渣男，可能都要先付一筆錢上課，我才一言難盡」。不只如此，Soya更發出和湛導的合照說：「有看過那麼可愛的渣男嗎」，可見對男友的信任與愛意深厚。

▲Soya放閃護男友。（圖／翻攝自Instagram／soya_plan）