老婆一直不學開車「余祥銓放大絕」！帶她到這裡：希望我這司機可以退休

記者潘慧中／綜合報導

柔柔是余祥銓的妻子，不時會和粉絲分享婚姻生活。近日格外引起討論的是，老公6年前一直勸她學開車，她始終沒放在心上，沒想到老公如今「竟然給我使出大絕招」，似乎成功讓她動搖了。

▲余祥銓直接帶柔柔挑車。（圖／翻攝自Instagram／rou860209）



柔柔最近在社群網站坦言，余祥銓從6年前就開始勸她學開車，「我就聽聽而已，沒打算學。」未料，老公前幾天決定放大絕、承諾她「考到駕照就買一台mini給妳」，還直接帶她現場挑車。

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▲柔柔開心和車子合影。（圖／翻攝自Instagram／rou860209）



照片中，可以看到柔柔放下一頭長髮，身穿白色上衣，搭配牛仔吊帶褲，產後10個多月的她身材恢復良好。她開心地和各種車款拍照，嘴角藏不住笑意，

▲余祥銓希望「我這司機可以順利退休」。（圖／翻攝自Instagram／rou860209）



柔柔藉此詢問粉絲，「如果是妳會為了一台車子去考駕照嗎？順便問一下哪台適合我。」余祥銓則在留言區透露希望她去學開車的原因之一，「希望我這司機可以順利退休。」

柔柔IG全文：

6年前余就一直叫我去學開車

我就聽聽而已 沒打算學

老公現在竟然給我使出大絕招

他說：「我考到駕照 就買一台mini給我」

還直接帶我來現場挑

如果是妳會為了一台車子 去考駕照嗎

順便問一下哪台適合我