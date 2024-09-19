布魯諾遭炎上急刪台灣國旗！「鼓手親哥霸氣喊Taiwan」　台網湧入道謝

記者田暐瑋／綜合報導

美國流行音樂天王Bruno Mars（火星人布魯諾）日前來台舉辦演唱會，吸引超過10萬歌迷前來朝聖。演唱會結束後，布魯諾發文寫道「Thank you Taiwan」，並附上台灣國旗，卻在微博炎上，事後他緊急刪除台灣國旗圖案，引發議論，不過他的鼓手哥哥則是毫不諱言寫出Taiwan字眼，許多台灣網友湧入IG留言表示相當感動。

▲火星人布魯諾（Bruno Mars）日前來台開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

布魯諾在高雄演唱會結束後，於IG發文寫道「Thank you Taiwan」，還留下一個台灣國旗的符號，而在微博上的發文則是「謝謝中國台灣」，兩邊不同版本惹火大陸網友，最後他將IG版本改為「Thank You Kaohsiung」，並刪除了台灣國旗的符號，只保留紅色愛心符號。

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此舉雖平息大陸網友的怒火，卻讓台灣粉絲感到失望，不過有眼尖網友發現，這次擔任布魯諾演唱會鼓手的親哥哥E-Panda卻毫不避諱寫下「Thank you Taiwan」，讓台灣網友相當感動，紛紛湧入他的IG表示感謝。

▲布魯諾哥哥發文感謝台灣。（圖／翻攝自epandagram IG）