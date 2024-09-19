ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

布魯諾遭炎上急刪台灣國旗！「鼓手親哥霸氣喊Taiwan」　台網湧入道謝

記者田暐瑋／綜合報導

美國流行音樂天王Bruno Mars（火星人布魯諾）日前來台舉辦演唱會，吸引超過10萬歌迷前來朝聖。演唱會結束後，布魯諾發文寫道「Thank you Taiwan」，並附上台灣國旗，卻在微博炎上，事後他緊急刪除台灣國旗圖案，引發議論，不過他的鼓手哥哥則是毫不諱言寫出Taiwan字眼，許多台灣網友湧入IG留言表示相當感動。

▲火星人布魯諾（Bruno Mars）本週末登上高雄世運主場館。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲火星人布魯諾（Bruno Mars）日前來台開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

布魯諾在高雄演唱會結束後，於IG發文寫道「Thank you Taiwan」，還留下一個台灣國旗的符號，而在微博上的發文則是「謝謝中國台灣」，兩邊不同版本惹火大陸網友，最後他將IG版本改為「Thank You Kaohsiung」，並刪除了台灣國旗的符號，只保留紅色愛心符號。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此舉雖平息大陸網友的怒火，卻讓台灣粉絲感到失望，不過有眼尖網友發現，這次擔任布魯諾演唱會鼓手的親哥哥E-Panda卻毫不避諱寫下「Thank you Taiwan」，讓台灣網友相當感動，紛紛湧入他的IG表示感謝。

▲布魯諾哥哥發文感謝台灣。（圖／翻攝自epandagram IG）

▲布魯諾哥哥發文感謝台灣。（圖／翻攝自epandagram IG）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【怎麼打開了！？】汪玩籠子意外把門舔開　慌張得不停來回踏步XD

推薦閱讀

小甜甜深夜直播認「演藝工作全沒了」！被控交往車手…隱身4天首回應

小甜甜深夜直播認「演藝工作全沒了」！被控交往車手…隱身4天首回應

快訊／剛爆再婚！　黃曉明「認愛小15歲正妹網紅」：我們在一起了

快訊／剛爆再婚！　黃曉明「認愛小15歲正妹網紅」：我們在一起了

張惠妹爆結婚「13年男友首發聲」！　罕見硬起來：請不要再傷害阿妹

張惠妹爆結婚「13年男友首發聲」！　罕見硬起來：請不要再傷害阿妹

紀卜心逛街「拉領口看價格」又遭炎上　掀網友兩派看法

紀卜心逛街「拉領口看價格」又遭炎上　掀網友兩派看法

黃曉明被爆「再婚娶網紅新歡」！　她曬百萬鑽戒閨蜜幫腔：已婚

黃曉明被爆「再婚娶網紅新歡」！　她曬百萬鑽戒閨蜜幫腔：已婚

趙孟姿懷雙胞胎「胚胎沒心跳」揭痛心往事！　和許孟哲避孕不生第三胎

趙孟姿懷雙胞胎「胚胎沒心跳」揭痛心往事！　和許孟哲避孕不生第三胎

百萬YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！　老吳冰島下跪求婚...她當場落淚

百萬YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！　老吳冰島下跪求婚...她當場落淚

錢帥君爆未婚生子神隱「首發聲認了當媽」！　罕見怒轟法院：逼人認罪

錢帥君爆未婚生子神隱「首發聲認了當媽」！　罕見怒轟法院：逼人認罪

石班瑜50歲找回原生家庭！　「出生就被送養」驚人身世曝光

石班瑜50歲找回原生家庭！　「出生就被送養」驚人身世曝光

依依離婚9個月「砸千萬買信義區豪宅」！1原因不入厝：先回娘家住

依依離婚9個月「砸千萬買信義區豪宅」！1原因不入厝：先回娘家住

台第一女優凌晨被約砲：比妳男友好！刪私訊前「看到4字」手停下來了

台第一女優凌晨被約砲：比妳男友好！刪私訊前「看到4字」手停下來了

百萬YTR聖結石「一張圖說明經濟狀況」！一度消失5年…揭戶頭餘額：好慘

百萬YTR聖結石「一張圖說明經濟狀況」！一度消失5年…揭戶頭餘額：好慘

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

小甜甜深夜直播認「演藝工作全沒了」！被控交往車手…隱身4天首回應

快訊／剛爆再婚！　黃曉明「認愛小15歲正妹網紅」：我們在一起了

張惠妹爆結婚「13年男友首發聲」！　罕見硬起來：請不要再傷害阿妹

紀卜心逛街「拉領口看價格」又遭炎上　掀網友兩派看法

黃曉明被爆「再婚娶網紅新歡」！　她曬百萬鑽戒閨蜜幫腔：已婚

趙孟姿懷雙胞胎「胚胎沒心跳」揭痛心往事！　和許孟哲避孕不生第三胎

百萬YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！　老吳冰島下跪求婚...她當場落淚

錢帥君爆未婚生子神隱「首發聲認了當媽」！　罕見怒轟法院：逼人認罪

石班瑜50歲找回原生家庭！　「出生就被送養」驚人身世曝光

依依離婚9個月「砸千萬買信義區豪宅」！1原因不入厝：先回娘家住

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

火星人布魯諾

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 柯叔元金鐘59報5項個人獎「只入圍視帝」　親曝最可惜的作品！
  2. 小薰「帶孩子認屍」殘忍曝心理創傷　莫子儀橫跨半世紀一人扛兩角
  3. 曾智希遭「媽賞巴掌」又被親姊辱罵！　當場爆哭…劇情超虐心
  4. 柯叔元秘密再婚1年「震怒護愛妻」後首現身　面帶微笑發聲了！
  5. 曾國城開酸金鐘獎「益智和實境擺一起」！　認《型男》沒入圍可惜：好生氣
  6. 《錦衣夜行》被擋9年終於播了！　張翰厚劉海還缺一角…陸網：不如不播
  7. 《搖滾教室》首來台！男主角：想試臭豆腐　傑克布萊克「本尊」也朝聖
  8. 鳳梨完成「入珠百顆挑戰」！　公開成果求解問：接受度高嗎？
  9. 獨家／資深名模包翠英腫瘤過大無法摘除　忍痛錄完白冰冰節目才去開刀
  10. 安心亞慶生「看到男神田柾國」！腿軟驚收2大禮：是不是要有點矜持

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366