DJ圓圓飛泰北當志工「竟被罰錢」！　喊：無怨無悔

記者蔡琛儀／台北報導

DJ圓圓再度挑戰極限，兩天內移動五座城市，清邁、曼谷、桃園、台中、上海，她在9月初看到友人在網路上發表徵求泰北志願者相關訊息，她深受打動，立刻上網訂機票，採購超過40公斤的物資，隻身飛往泰國清萊象苗華語學校，還因此被罰了行李超重費5000多元，但她無怨無悔。

▲DJ圓圓到泰北做志工。（圖／DJ圓圓提供）

她化身音樂老師及體育老師，教少數民族阿卡族的小朋友們説中文，唱唱跳跳度過四天的快樂時光，阿卡族的小朋友們更在十分鐘就學會DJ圓圓的歌曲〈OK Der〉，讓她非常有成就感，她也預計11月要再度前往，希望能盡一己之力號招更多志願者參與。



隨後DJ圓圓準備趕回台中參加活動，卻遇上大洪水導致清萊機場關閉，她只好搭了3個多小時的車前往清邁搭機，才能趕回台灣，再搭車前往台中趕上主持開幕儀式。

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▲DJ圓圓打算11月再去一趟泰北。（圖／DJ圓圓提供）



DJ圓圓雖然工作忙碌，仍推出新單曲〈公主會見少爺〉，並找來虛擬歌手Vtuber小晨共同演唱，這首歌也是Vtuber小晨全球粉絲見面會主題曲，為了順利詮釋出歌詞中「公主」的感覺，DJ圓圓在到處趕行程的交通工具上，拼命看了無數部與公主有關的戲劇，但她仍笑虧自己好像還是比較像女僕。