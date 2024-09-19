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佳人染毒消失5年近況曝光　Brown Eyed Girls隊長：謝謝妳突然出現

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星佳人隸屬於團體Brown Eyed Girls，她2021年被爆出再2019年7月到8月間非法注射異丙酚（俗稱：牛奶針），雖聲稱是以治療為目的使用，最後仍遭到罰款。自爆出濫用藥物後，她消失在螢光幕前5年，直到最近隊長JeA突然貼出她的近況，才讓歌迷再次見到她，睽違許久再度現身，立刻引起關注。

▲▼佳人染毒消失5年近況曝光　Brown Eyed Girls隊長：謝謝妳突然出現。（圖／翻攝自JeA IG）

▲Brown Eyed Girls隊長JeA迎來43歲生日。（圖／翻攝自JeA IG）

Brown Eyed Girls隊長JeA於18日度過43歲生日，晚間更新友人替她慶生的現場照片，沒想到，佳人突然出現，令她驚喜萬分，寫下感性的致謝文章：「生日派對上突然出現的老么，謝謝妳！」表示昨晚度過了很棒的一晚，是個很幸福的瞬間，感謝所有到場慶生的人。

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佳人已經在螢光幕前消失近5年，她突然現身團員的派對上，也讓Brown Eyed Girls粉絲驚喜萬分，感動她們私下其實都有聯絡。而她難得露面，頂著一頭率性的短捲髮，皮膚還是一樣好，粉絲看到她氣色紅潤、狀態不錯，紛紛留言「終於看到佳人了」、「過得好就好了」。

▲▼佳人染毒消失5年近況曝光　Brown Eyed Girls隊長：謝謝妳突然出現。（圖／翻攝自JeA IG）

▲佳人在Brown Eyed Girls隊長JeA慶生派對現身。（圖／翻攝自JeA IG）

佳人過去曾受到嚴重憂鬱症、重度睡眠障礙所苦，為了減輕症狀做出錯誤判斷，非法使用牛奶針，後來被判罰韓幣100萬（約2萬6800元台幣），她就此消失於演藝圈中，近幾年沒再活動。

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