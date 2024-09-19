王齊麟女友看書「感情是矛盾的」 陳詩媛深夜吐心聲：我們是灰色存在

記者潘慧中／綜合報導

奧運金牌羽球國手王齊麟4月大方認愛「樂天女孩」陳詩媛（十元），小倆口的隔空互動是不少網友的關注焦點。值得一提的是，陳詩媛18日在社群網站PO出看書的截圖，上頭寫著「大部分的事物和感情幾乎都是矛盾的」，並有感而發地吐露感想。

▲陳詩媛看書吐露心聲。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）



從Instagram限時動態中，可以看到陳詩媛拍下看書的截圖，該章節的主題是「一切非黑非白，而是灰色」，上頭提到「戀愛是『不可以再更喜歡』與『可是我眼中只有你』的矛盾碰撞出來的火花…愛一定是『絕對不想分開』與『何時各分東西都無所謂』這兩種相反的覺悟交錯、綿綿無盡期的長期戰。」

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▲▼陳詩媛和王齊麟穩定交往中。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424、Threads／chilinwang）



作者表示不只戀愛，面對工作、家人、同居和婚姻，皆是處於這種矛盾的搖擺之中，「大部分的人都無法承受相反的矛盾，想要釐清黑白。但大部分的事物和感情幾乎都是矛盾的。」

對此，陳詩媛感性地說，是否能夠承受這些矛盾，端看能否維持理智，「不巧的是，天氣預報最多的日子不是晴天也不是雨天，而是陰天。會如此渴望分出黑白，穿上黑色或白色，是不是因為我們自己就是灰色的存在？」